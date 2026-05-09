Без дождей на западе и с осадками на востоке: погода в Калининградской области 9 мая

В субботу, 9 мая, погода в Калининградской области окажется контрастной — запад и центр региона проведут день без осадков, а восток снова накроют дожди. Об этом сообщили в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

В Калининграде, а также в западных, центральных и северных районах — Багратионовском, Гурьевском, Гвардейском, Полесском, Славском, Правдинском и западной части Неманского округа — обещают переменную облачность без осадков. Воздух прогреется до +13…+16 °C, у побережья — до +10…+13 °C.

На востоке региона, включая Нестеровский, Озёрский, Гусевский и Краснознаменский районы, будет облачно. Утром и днём там сохранятся слабые и умеренные дожди. Температура не поднимется выше +6…+10 °C. Ветер на западе и в Калининграде ожидается слабый и умеренный, а на востоке порывы усилятся до 12–14 м/с.