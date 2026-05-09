Что мешает Калининграду избавиться от пробок и хаоса с парковками: «Клопс» прогулялся с экспертом по центру

Ссылка «Клопс» продолжает серию репортажей с улиц Калининграда. Наш обозреватель Константин Сериков прогулялся с транспортным инженером Николаем Харитошкиным по одному из самых загруженных районов — 9 Апреля и площади Василевского. На примере центра рассмотрели проблемы города и пути их решения. Калининградец Николай Харитошкин — руководитель научно-образовательного центра развития транспорта и коммуникаций «Юником Запад», кандидат технических наук, отмечает: за последние годы наш город преобразился, в том числе и в организации дорожного движения. По его мнению, власти прикладывают усилия для улучшения дорожной ситуации. Площадь Василевского: нагрузка будет расти Однако на некоторых участках одних усилий недостаточно. Площадь Василевского — один из самых сложных транспортных узлов Калининграда. Здесь сходятся потоки со стороны Зеленоградска, Гурьевска, Литовского вала и эстакадного моста. По словам Харитошкина, резервы для улучшения пропускной способности почти исчерпаны, а в будущем нагрузка только увеличится из-за развития Октябрьского острова и возможных ремонтов других мостов. «Конечно же, здесь нужно многоуровневую развязку сделать, которая позволила потокам не пересекаться, уменьшить количество конфликтных точек», — сказал Харитошкин. Но в центре города построить пересечение в двух уровнях крайне сложно: мешают плотная застройка и ограниченная ширина улиц. Поэтому, считает эксперт, главный инструмент — не расширение дорог, а управление спросом.

Мера первая: центру нужна скорость 40 км/ч Харитошкин считает, что в центральной части Калининграда нужно снижать скорость движения. Такая мера поможет минимизировать риски на дорогах, повысить качество городской среды и грамотно перенаправить автомобили в обход центра. «Я бы сделал центр города с ограничением 40 км в час. Это самый оптимальный уровень с точки зрения безопасности, комфорта движения и с точки зрения перераспределения потоков», — отметил эксперт. В центре нужны реальные 40 км/ч, а не «знак 40», который из-за нештрафуемого порога превращается в 60. Это сделает поездки через город менее привлекательными до транзитных машин. Если Окружная будет удобнее, водители выберут её, разгрузив центральные улицы. Отдельная проблема — грузовой транспорт. Харитошкин привёл пример: по 9 Апреля до сих пор ездят крупные фуры и контейнеровозы: «Я вот буквально вчера шёл с супругой, и большая фура везёт негабаритные контейнеры. А это центр города», — сказал он.

Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

Мера вторая: общественный транспорт должен получить приоритет На 9 Апреля проходит трамвайная линия, но на площади Василевского приоритета у рельсового транспорта нет. Эксперт считает: просто поставить новые знаки или поменять сигналы светофора недостаточно. Главная проблема трамвая — слабая инфраструктура. «Состояние улицы Черняховского очень плачевное. Расписание и режим работы транспортных средств выстроены с учётом того, что находится в критическом состоянии рельсовое полотно», — отметил Харитошкин. После реконструкции, по его словам, трамвай нужно обособлять и ускорять. Но все решения должны быть просчитаны. «Здесь нужно прямо-таки замерять, с секундомером ездить, где мы можем эти 5-10 секунд или какие-то минуты набрать, для того чтобы нам конкурировать с личным транспортом», — сказал эксперт.

Мера третья: маршрутки — не через центр Эксперт считает, что микроавтобусы могут существовать как класс, но не как полноценный и магистральный транспорт. «Маршрутки — это мой субъективный взгляд — это пережитки прошлого. Но они имеют право быть», — сказал Харитошкин. По его мнению, малый транспорт может работать в районах с низким пассажиропотоком — подвозить людей к трамваю или магистральным автобусам. А вот движение маршруток через центр он считает устаревшей моделью. Мера четвёртая: нормальная инфраструктура для пассажиров Во время прогулки обсудили и остановочные павильоны. По мнению Харитошкина, в Калининграде нужно проектировать остановки так, чтобы пассажир мог зайти в транспорт, не попадая под дождь. «Козырёк, если мы с вами посмотрим, он имеет зазор перед транспортным средством. Чуть-чуть выше поднять и сделать заход над трамваем. Это бюджетное решение», — объяснил инженер. На остановках нужна и понятная навигация. Сейчас информацию не всегда видно тем, кто уже находится на платформе или в транспорте. «Когда ты в трамвае, ты информацию не видишь. Стенд нужно размещать на видном месте. Как в метро: на уровне глаз находится название остановки», — предложил Харитошкин.

Мера пятая: отсутствие хаотичных парковок Одна из системных проблем центра — хаотичная парковка. На соседних Сергеева, Зарайской и других улицах в центре города автомобили заезжают на газоны и тротуары. По словам Харитошкина, нужно провести строгий учёт каждого места, понять пользователей: местные ли жители, сотрудники учреждений или люди, приехавшие в центр на несколько часов. «Город свою инфраструктуру отдаёт под хранение автомобилей. Он и должен понимать пользователя, чтобы регулировать этим инструментом спрос», — сказал эксперт. Харитошкин считает, что нарушения (стоянка на газонах или тротуарах) должны быть наказуемыми, иначе система не заработает.

Что ещё можно помочь городу Среди главных инфраструктурных решений Харитошкин назвал завершение строительства окружной дороги и моста рядом с Калининградским заливом. Это позволило бы окончательно убрать грузовой транзит из центра. «Мне кажется, это одна из таких целей, которая должна быть поставлена и решена», — сказал эксперт. По его расчётам, автомобилизация в Калининградской области растёт быстрее, чем в среднем по России. Если ничего не менять, машин станет больше, а давление на центр усилится.