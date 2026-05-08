Трамваи выйдут на линию в 15:30: в мэрии рассказали, как 9 мая в Калининграде будет работать общественный транспорт

Трамваи №3 и №5, а также троллейбус №7 выйдут на линию 9 мая только в 15:30. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Калининграда.

Весь общественный транспорт, в зависимости от номера своего маршрута, будет объезжать центр по следующей дуге: проспект Мира — ул. Космонавта Леонова (или Комсомольская) — К. Маркса — Советский проспекта — ул. Генерал-Лейтенанта Озерова — Горького — Черняховского — Пролетарская — Шевченко — Ленинский проспект.

Полностью будут перекрыты: пл. Победы, ул. Профессора Баранова, Гвардейский проспект, ул. Генерал-фельдмаршала Румянцева и Театральная.

Также по периметру пл. Победы закрываются: Советский проспект (до ул. Кирова), Ленинский проспект (до гостиницы «Калининград»), ул. Черняховского (до Горького) и проспект Мира (до Театральной).