«Балтика» получила лицензию, дающую право играть в еврокубках

«Балтика» получила лицензию УЕФА, дающую право играть в еврокубках. Документы российским командам выдала комиссия РФС по лицензированию футбольных клубов.

Лицензии Российского футбольного союза и УЕФА получили только 7 отечественных команд. Кроме калининградцев, потенциально в соревнованиях международного уровня под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций в сезоне 2026/2027 могут сыграть: московские «Спартак», «Динамо», «Локомотив» и ЦСКА, а также ФК «Краснодар», и «Зенит» из Санкт-Петербурга.