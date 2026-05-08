«Это длинная история»: Дятлова — о продавщице возле Северного вокзала

Власти Калининграда в очередной раз предложат варианты перехода в легальное русло продавщицы овощей с Северного вокзала Людмиле Соловьёвой. Об этом «Клопс» рассказала глава городской администрации Елена Дятлова.

По словам чиновницы, сейчас торговля — несанкционированная, что не укладывается в концепцию города, так как законы едины для всех.

«Эта история длинная для Калининграда», — начала комментарий Дятлова, отвечая на вопросы о торговой точке в центре города.

По словам главы администрации, продавщице неоднократно предлагали законные места для торговли, но она с упорством отметает все варианты. Дятлова добавила, что мэрия готова включить спорное место в схему размещения нестационарных торговых объектов, чтобы торговля велась цивилизованно:

«Мы ещё раз постараемся предложить место, отторговать его и вести цивилизованную торговлю. В городе должно быть главенство закона, и закон един для всех», — заявила Дятлова.

При этом глава администрации напомнила, что у городских властей есть опыт решения подобных задача в духе Эйлера, например, с блошиным рынком на ул. Тельмана, где тоже возникали споры о соблюдении правил.