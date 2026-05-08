Центр Калининграда перекроют 9 мая на время проведения парада Победы

9 мая центр Калининграда перекроют на время проведения Парада Победы. С 7:00 до 15:00 движение всех видов транспорта ограничат на следующих улицах:

Ленинский проспект на участке от ул. Шевченко до ул. Черняховского; пл. Победы; ул. Черняховского на участке от ул. Горького до Ленинского проспекта; Советский проспект на участке от ул. Маршала Борзова до проспекта Мира; проспект Мира на участке от Советского проспекта до ул. Сержанта Колоскова; ул. Театральная на всём протяжении; Гвардейский проспект на участке от ул. Генерал-фельдмаршала Румянцева до пл. Победы; ул. Гаражная на участке от ул. Юношеской до пл. Победы; ул. Профессора Баранова на участке от пл. Победы до ул. Горького; ул. Брамса на участке от проспекта Мира до ул. Чайковского; ул. Генерал-фельдмаршала Румянцева на участке от ул. Генерала Галицкого до ул. Д. Донского.

В День Победы с 20:00 до 23:00 перекроют улицу Генерал-фельдмаршала Румянцева от ул. Генерала Галицкого до Д. Донского, а также Гвардейский проспект от ул. Генерал-фельдмаршала Румянцева до Театральной.

В целях обеспечения общественной безопасности владельцам автомобилей на время проведения мероприятий рекомендуют убрать машины: