Центр Калининграда перекроют 9 мая на время проведения парада Победы

9 мая центр Калининграда перекроют на время проведения Парада Победы. С 7:00 до 15:00 движение всех видов транспорта ограничат на следующих улицах:
- Ленинский проспект на участке от ул. Шевченко до ул. Черняховского;
- пл. Победы;
- ул. Черняховского на участке от ул. Горького до Ленинского проспекта;
- Советский проспект на участке от ул. Маршала Борзова до проспекта Мира;
- проспект Мира на участке от Советского проспекта до ул. Сержанта Колоскова;
- ул. Театральная на всём протяжении;
- Гвардейский проспект на участке от ул. Генерал-фельдмаршала Румянцева до пл. Победы;
- ул. Гаражная на участке от ул. Юношеской до пл. Победы;
- ул. Профессора Баранова на участке от пл. Победы до ул. Горького;
- ул. Брамса на участке от проспекта Мира до ул. Чайковского;
- ул. Генерал-фельдмаршала Румянцева на участке от ул. Генерала Галицкого до ул. Д. Донского.
В День Победы с 20:00 до 23:00 перекроют улицу Генерал-фельдмаршала Румянцева от ул. Генерала Галицкого до Д. Донского, а также Гвардейский проспект от ул. Генерал-фельдмаршала Румянцева до Театральной.
В целях обеспечения общественной безопасности владельцам автомобилей на время проведения мероприятий рекомендуют убрать машины:
- с территории проведения праздничных мероприятий;
- с автомобильной стоянки на ул. Грекова в районе Драмтеатра;
- с автомобильной стоянки в районе дома № 4 на пл. Победы;
- с автомобильной стоянки в районе торгового центра «Пассаж» на ул. Гаражной.
Опрос «Клопс» показал, что на парад 9 Мая планирует прийти каждый седьмой калининградец.