19:16

Центр Калининграда перекроют 9 мая на время проведения парада Победы

  1. Калининград
Автор:
Центр Калининграда перекроют 9 мая на время проведения парада Победы - Новости Калининграда | Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»
Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

9 мая центр Калининграда перекроют на время проведения Парада Победы. С 7:00 до 15:00 движение всех видов транспорта ограничат на следующих улицах:

  1. Ленинский проспект на участке от ул. Шевченко до ул. Черняховского;
    1. пл. Победы;
    2. ул. Черняховского на участке от ул. Горького до Ленинского проспекта;
    3. Советский проспект на участке от ул. Маршала Борзова до проспекта Мира;
    4. проспект Мира на участке от Советского проспекта до ул. Сержанта Колоскова;
    5. ул. Театральная на всём протяжении;
    6. Гвардейский проспект на участке от ул. Генерал-фельдмаршала Румянцева до пл. Победы;
    7. ул. Гаражная на участке от ул. Юношеской до пл. Победы;
    8. ул. Профессора Баранова на участке от пл. Победы до ул. Горького;
    9. ул. Брамса на участке от проспекта Мира до ул. Чайковского;
    10. ул. Генерал-фельдмаршала Румянцева на участке от ул. Генерала Галицкого до ул. Д. Донского.

В День Победы с 20:00 до 23:00 перекроют улицу Генерал-фельдмаршала Румянцева от ул. Генерала Галицкого до Д. Донского, а также Гвардейский проспект от ул. Генерал-фельдмаршала Румянцева до Театральной.

В целях обеспечения общественной безопасности владельцам автомобилей на время проведения мероприятий рекомендуют убрать машины:

  1. с территории проведения праздничных мероприятий;
  2. с автомобильной стоянки на ул. Грекова в районе Драмтеатра;
  3. с автомобильной стоянки в районе дома № 4 на пл. Победы;
  4. с автомобильной стоянки в районе торгового центра «Пассаж» на ул. Гаражной.

Опрос «Клопс» показал, что на парад 9 Мая планирует прийти каждый седьмой калининградец.

8 319
Памятные и праздничные даты Дороги ПДД