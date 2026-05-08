В Алленберге могут организовать платный доступ для посетителей

Казанский девелопер Айдар Мифтахов, выкупивший исторический комплекс Алленберг в Знаменске, рассматривает возможность введения платного входа на территорию бывшей психиатрической лечебницы. Об этом инвестор рассказал журналу «Королевские ворота».

По словам Мифтахова, объект сейчас закрыт для посещения из соображений безопасности из-за ветхого состояния построек. Однако, несмотря на ограничения, люди продолжают проникать на территорию, ломая заборы и перебираясь через ограждения.

Девелопер отметил, что первым этапом развития площадки должно стать создание безопасной и организованной точки входа для посетителей. В качестве одного из вариантов рассматривается введение входных билетов, которые, по его словам, нужны не столько для получения дохода, сколько для аналитики и контроля посещаемости.

Инвесторы рассматривают билеты прежде всего как инструмент регулирования потока посетителей и оценки туристического интереса к объекту. В ближайшее время команда намерена заняться созданием инфраструктуры для посещения комплекса.