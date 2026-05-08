В Калининграде «Кубок Балтики» собрал больше тысячи борцов из России и Белоруссии — Кропоткин

Всероссийский фестиваль единоборств «Кубок Балтики» собрал более тысячи спортсменов. Соревнования, посвящённые 80-летию Калининградской области, проходят во Дворце спорта «Автотор-Арена». Об этом «Клопс» рассказал председатель Законодательного Собрания Андрей Кропоткин.

«Фестиваль проходит с 6 по 8 мая. Побороться за главный приз решили спортсмены из 40 регионов России и Белоруссии. Сильнейших определят в самбо, дзюдо, вольной и греко-римской борьбе, корэш, грэпплинге, боевом самбо, рукопашном и армейском рукопашном бое, каратэ, тхэквондо и панкратионе», — рассказал Кропоткин.

На соревнованиях побывал глава региона Алексей Беспрозванных. Губернатор отметил, что в Калининградской области продолжают развивать спортивную инфраструктуру. Андрей Кропоткин добавил, что при поддержке «Единой России» в регионе строят современные залы, ФОКи и оснащают их для тренировок и турниров разного уровня.

«Главное богатство нашего региона — это здоровые и физически развитые люди, которые собственным примером показывают подрастающему поколению преимущества активного образа жизни», — заключил председатель Заксобрания.