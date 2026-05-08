В Славске появится парк с «босоногой тропой», детскими площадками и ярмарочными павильонами

В Славске заброшенный лесопарк превратят в благоустроенную территорию с 12 тематическими зонами. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Главный вход в парк имени Гагарина сделают рядом с церковью Иоанна Кронштадтского. Там появится территория для ярмарок с деревянными павильонами. Подрядчику предстоит построить сцену с трибунами для зрителей и большим навесом в виде кольца. Конструкции обошьют деревом и украсят силуэтами диких животных.

Вдоль улицы Советской хотят оставить площадку под передвижной лунапарк. В глубине парка появятся две детские зоны — для малышей и подростков. Там установят спортивные и игровые комплексы, канатные дороги, качели и интерактивные стенды о местной флоре и фауне. Лесопарковую и прогулочную зоны вокруг сохранят.

Со стороны проезда Механизаторов предусмотрели гостевую парковку на 26 машин. В западную часть парка посетители смогут пройти по дорожке с зелёной аркой, которую украсят подсветкой и девичьим виноградом. Там обустроят экопарк «Наша земля» с местами отдыха и гамаками. В этой зоне также сделают «босоногую тропу» с разными типами покрытий, искусственный холм с дорожками и тематические площадки, посвящённые разным географическим точкам Земли.

Исполнить контракт необходимо до 31 декабря 2026 года. На эти цели выделяется 195 млн рублей.

Это уже вторая попытка найти подрядчика. До этого благоустройством должна была заниматься компания «А-Строй». Муниципалитет заключил контракт 23 декабря 2025 года, но в апреле 2026-го расторг его в одностороннем порядке. Выяснилось, что фирма не уведомила заказчика о начале работ и проигнорировала предписания строительного контроля.