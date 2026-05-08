В Дивном новый мир: в посёлок пришёл 4G от МегаФона

Жители посёлка Дивное в Калининградской области получили доступ к скоростному мобильному интернету. Инженеры МегаФона первыми среди операторов установили здесь новую базовую станцию и провели 4G.

В населённом пункте постоянно проживают несколько сотен человек. До недавнего времени посёлок оставался одним из немногих крупных «белых пятен» на карте области. Местные жители не могли нормально пользоваться привычными цифровыми сервисами. Теперь 4G доступен в каждом доме, а скорость интернета достигает 100 Мбит/с.

Новая базовая станция также улучшила покрытие на 12-километровом участке популярного автомобильного маршрута в Балтийск. Путешественники, которые едут к морскому побережью, больше не попадают в «слепые зоны» и остаются на связи — могут строить маршруты в навигаторах, слушать музыку и общаться с близкими без обрывов сигнала.

«Важно давать качественную связь каждому абоненту, даже если посёлок совсем небольшой. Дивное — именно такой пример нашего подхода: мы закрываем "белые пятна" там, где связь критически необходима. А заодно улучшаем покрытие на востребованных туристических маршрутах, включая подъезды к нему. Теперь и местные жители, и гости области будут на связи», — прокомментировал Сергей Лихобабин, директор МегаФона в Калининградской области.