Цена, природа и баня с мангалом: что важно калининградцам при выборе загородного жилья на лето

Жители Калининградской области начали активно планировать загородный отдых: 76% рассматривают аренду домов на срок до месяца, а 11% — на весь сезон. Такие данные приводит совместный опрос «Авито Недвижимости» и «Авито Рекламы».

Самыми заинтересованными в летней аренде оказались молодые пользователи: в возрастной группе 25–34 лет планы снять дом есть у 41% респондентов, среди 18–24‑летних — у 39%. Однако конкретный вариант выбрали пока лишь 5% опрошенных — остальные продолжают присматриваться к объектам.

Главными критериями остаются:

цена — 62%; природное окружение — 58%; баня, бассейн, мангал и другие удобства — 48%; состояние дома и участка — 35%; инфраструктура и транспортная доступность — 34%; репутация арендодателя и отзывы — 30%.

Для респондентов старше 45 лет особенно важны соответствие бюджета и наличие рядом леса, воды или моря. Средний бюджет калининградцев на аренду загородного жилья составляет 52,5 тысячи рублей в месяц.

По продолжительности предпочтения распределились так:

1–2 недели — 36%; выходные — 28%; месяц — 14%; всё лето — 11%.

По стране чаще краткосрочную аренду выбирают 25–34‑летние, тогда как на несколько месяцев жильё планируют снимать респонденты старше 65 лет и молодёжь 18–24 лет.