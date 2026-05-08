14:52

Цена, природа и баня с мангалом: что важно калининградцам при выборе загородного жилья на лето

  1. Калининград
Автор:

Жители Калининградской области начали активно планировать загородный отдых: 76% рассматривают аренду домов на срок до месяца, а 11% — на весь сезон. Такие данные приводит совместный опрос «Авито Недвижимости» и «Авито Рекламы».

Самыми заинтересованными в летней аренде оказались молодые пользователи: в возрастной группе 25–34 лет планы снять дом есть у 41% респондентов, среди 18–24‑летних — у 39%. Однако конкретный вариант выбрали пока лишь 5% опрошенных — остальные продолжают присматриваться к объектам.

Главными критериями остаются:

  1. цена — 62%;  
  2. природное окружение — 58%;  
  3. баня, бассейн, мангал и другие удобства — 48%;  
  4. состояние дома и участка — 35%;  
  5. инфраструктура и транспортная доступность — 34%;  
  6. репутация арендодателя и отзывы — 30%.

Для респондентов старше 45 лет особенно важны соответствие бюджета и наличие рядом леса, воды или моря. Средний бюджет калининградцев на аренду загородного жилья составляет 52,5 тысячи рублей в месяц.  

По продолжительности предпочтения распределились так:

  1. 1–2 недели — 36%;  
  2. выходные — 28%;  
  3. месяц — 14%;  
  4. всё лето — 11%.

По стране чаще краткосрочную аренду выбирают 25–34‑летние, тогда как на несколько месяцев жильё планируют снимать респонденты старше 65 лет и молодёжь 18–24 лет.

Каждый второй калининградец против объединения майских праздников за счёт январских каникул.

1 453
Хобби