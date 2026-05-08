В Калининградской области назвали самые высокооплачиваемые профессии апреля

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Агенты по недвижимости, курьеры и сварщики стали лидерами по уровню предлагаемых зарплат в Калининградской области. По данным hh.ru, в апреле таким специалистам работодатели были готовы платить от 150 тысяч рублей в месяц.

Аналитики рассчитали, что медиана зарплат в регионе составила 70 059 рублей. Это на 16% больше, чем годом ранее: в апреле 2025‑го показатель был на уровне 60 234 рублей. Наиболее высокие доходы работодатели предлагают специалистам коммерческого и прикладного профиля. В выборке лидируют:

агенты по недвижимости — 170 000 рублей;

курьеры — 161 000 рублей;

сварщики — 150 000 рублей.

На уровне 120 000 рублей в среднем предлагают прорабам и мастерам СМР. Автослесари и автомеханики могут рассчитывать на 105 000 рублей, машинисты — на 99 300, врачи — на 93 500, упаковщики и комплектовщики — на 91 000 рублей. Около 90 000 предлагают инженерам ПТО, сметчикам, сервисным инженерам, монтажникам, инженерам‑конструкторам и проектировщикам.

Самые высокие зарплаты среди профессиональных сфер в Калининградской области в апреле отмечены у высшего и среднего менеджмента — 112 873 рубля. Далее идут автомобильный бизнес (100 343 рубля), транспорт, логистика и перевозки (95 080 рублей) и сельское хозяйство (90 214 рублей).

В десятку направлений с максимальными зарплатами также вошли строительство и недвижимость (88 521 рубль), добыча сырья (85 292 рубля), маркетинг и PR (83 400 рублей), IT (81 113 рублей), рабочий персонал (80 343 рубля) и производственный сектор (80 000 рублей).

В целом по Северо-Западу самые крупные зарплатные предложения в апреле зафиксировали в Санкт‑Петербурге (92 440 рублей), Мурманской области (86 929 рублей), Ленинградской области (80 735 рублей) и Ненецком автономном округе (78 944 рубля). Калининградская область с медианой 70 059 рублей оказалась в середине рейтинга.