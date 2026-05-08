Ждала Бима до утра: продавщица с Северного вокзала провела бессонную ночь на месте снесённой палатки (фото)

Продавец Людмила Соловьёва не стала покидать Северный вокзал, где накануне демонтировали её палатку, и провела ночь под открытым небом. Об этом женщина рассказала корреспондентам «Клопс» в пятницу, 8 мая.
Ещё вчера она торговала фруктами и заботилась о стае бездомных псов. Сейчас здесь остался стоять стол и несколько ящиков с личными вещами. Товар, который грозили конфисковать, помогли перевезти друзья.
Неравнодушные калининградцы вызвали грузовое такси и отправили добро в гаражное общество одного из знакомых женщины. Собак временно пристроили в приют, но, как оказалось — не всех сразу.
«Четыре уехали, а Бим, серенький такой, сбежал! Вот я его всю ночь и сторожила, думала — вернётся. Но нет нигде, пропал», — объясняет причину своего дежурства калининградка.
Бима отловили уже под утро и тоже отправили в приют на передержку.
Всю ночь женщина куталась в рваную старенькую шубу и успела простыть — стол полнится лекарствами от ОРВИ. Здесь же тонометр — Людмила контролирует давление, которое постоянно ползёт вверх.
Сдаваться упорная продавщица не намерена и уже собирает подписи с просьбой оставить торговое место за ней. Под письмом оставили автографы 30 горожан.
Хроника «овощного танго»
- За историей легендарной торговой точки «Клопс» следит не первый год. Людмила держит точку на вокзале 33 года, подобно старику из пушкинской сказки «О рыбаке и рыбке», который ровно столько жил со своею старухою у самого синего моря.
- Первые проблемы у Люды начались в 2012 году: в РЖД указали, что лавка стоит на их земле незаконно. Администрация города обратила на палатку внимание в 2014 году и исключила её из схемы НТО (нестационарных торговых объектов).
- Весной 2017-го павильон, купленный за средства Людмилы, снесли. Женщине напомнили, что у неё нет разрешения на строительство магазина на этом участке. Предпринимательница пыталась через суд вернуть деньги за демонтированную палатку, но проиграла дело. Примерно в это же время к магазинчику прибилась стайка бездомных собак. Сердобольная женщина начала подкармливать и опекать их. Позже она оформила на хвостатых паспорта и начала регулярно прививать питомцев.
- В 2020 году власть пошла навстречу: для хозяйки овощной палатки у Северного вокзала нашли законное место.
- Поторговав там семь месяцев, женщина поняла, что не тянет аренду. К тому же бизнес подкосили ковидные ограничения. Тогда Людмила сколотила павильон из того, что было, перетащила туда скарб и продолжила нянчиться с собаками и торговать овощами.
- Конфликт с властями вспыхнул вновь. В 2021 году у неё пытались забрать собак. Калининградцы активно высказывались по поводу того, место ли им там. В 2023 году Соловьёву заставляли покинуть территорию через суд.
- В 2025 году «шанхай» удалось разогнать. Палатку разобрала сама Людмила и вывезла с территории товар, но уже на следующий день объявилась на том же месте.