Ждала Бима до утра: продавщица с Северного вокзала провела бессонную ночь на месте снесённой палатки (фото)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка Продавец Людмила Соловьёва не стала покидать Северный вокзал, где накануне демонтировали её палатку, и провела ночь под открытым небом. Об этом женщина рассказала корреспондентам «Клопс» в пятницу, 8 мая. Ещё вчера она торговала фруктами и заботилась о стае бездомных псов. Сейчас здесь остался стоять стол и несколько ящиков с личными вещами. Товар, который грозили конфисковать, помогли перевезти друзья.

Неравнодушные калининградцы вызвали грузовое такси и отправили добро в гаражное общество одного из знакомых женщины. Собак временно пристроили в приют, но, как оказалось — не всех сразу. «Четыре уехали, а Бим, серенький такой, сбежал! Вот я его всю ночь и сторожила, думала — вернётся. Но нет нигде, пропал», — объясняет причину своего дежурства калининградка. Бима отловили уже под утро и тоже отправили в приют на передержку.

Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»