15:38

Ждала Бима до утра: продавщица с Северного вокзала провела бессонную ночь на месте снесённой палатки (фото)

  1. Калининград
Автор:
Ждала Бима до утра: продавщица с Северного вокзала провела бессонную ночь на месте снесённой палатки (фото) - Новости Калининграда | Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»
Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

Продавец Людмила Соловьёва не стала покидать Северный вокзал, где накануне демонтировали её палатку, и провела ночь под открытым небом. Об этом женщина рассказала  корреспондентам «Клопс» в пятницу, 8 мая.

Ещё вчера она торговала фруктами и заботилась о стае бездомных псов. Сейчас здесь остался стоять стол и несколько ящиков с личными вещами. Товар, который грозили конфисковать, помогли перевезти друзья.

Неравнодушные калининградцы вызвали грузовое такси и отправили добро в гаражное общество одного из знакомых женщины. Собак временно пристроили в приют, но, как оказалось — не всех  сразу.

«Четыре уехали, а Бим, серенький такой, сбежал! Вот я его всю ночь и сторожила, думала — вернётся. Но нет нигде, пропал», — объясняет причину своего дежурства калининградка.

Бима отловили уже под утро и тоже отправили в приют на передержку. 

Ждала Бима до утра: продавщица с Северного вокзала провела бессонную ночь на месте снесённой палатки (фото) - Новости Калининграда | Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»
Ждала Бима до утра: продавщица с Северного вокзала провела бессонную ночь на месте снесённой палатки (фото) - Новости Калининграда | Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»
Ждала Бима до утра: продавщица с Северного вокзала провела бессонную ночь на месте снесённой палатки (фото) - Новости Калининграда | Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»
Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

Всю ночь женщина куталась в рваную старенькую шубу и успела простыть — стол полнится лекарствами от ОРВИ. Здесь же тонометр — Людмила контролирует давление, которое постоянно ползёт вверх. 

Сдаваться упорная продавщица не намерена и уже собирает подписи с просьбой оставить торговое место за ней. Под письмом оставили автографы 30 горожан.

Хроника «овощного танго»

  • За историей легендарной торговой точки «Клопс» следит не первый год. Людмила держит точку на вокзале 33 года, подобно старику из пушкинской сказки «О рыбаке и рыбке», который ровно столько жил со своею старухою у самого синего моря. 
  • Первые проблемы у Люды начались в 2012 году: в РЖД указали, что лавка стоит на их земле незаконно. Администрация города обратила на палатку внимание в 2014 году и исключила её из схемы НТО (нестационарных торговых объектов). 
  • Весной 2017-го павильон, купленный за средства Людмилы, снесли. Женщине напомнили, что у неё нет разрешения на строительство магазина на этом участке. Предпринимательница пыталась через суд вернуть деньги за демонтированную палатку, но проиграла дело. Примерно в это же время к магазинчику прибилась стайка бездомных собак. Сердобольная женщина начала подкармливать и опекать их. Позже она оформила на хвостатых паспорта и начала регулярно прививать питомцев. 
  • В 2020 году власть пошла навстречу: для хозяйки овощной палатки у Северного вокзала нашли законное место.
  • Поторговав там семь месяцев, женщина поняла, что не тянет аренду. К тому же бизнес подкосили ковидные ограничения. Тогда Людмила сколотила павильон из того, что было, перетащила туда скарб и продолжила нянчиться с собаками и торговать овощами. 
  • Конфликт с властями вспыхнул вновь. В 2021 году у неё пытались забрать собак. Калининградцы активно высказывались по поводу того, место ли им там. В 2023 году Соловьёву заставляли покинуть территорию через суд. 
  • В 2025 году «шанхай» удалось разогнать. Палатку разобрала сама Людмила и вывезла с территории товар, но уже на следующий день объявилась на том же месте. 
5 686
Человеческие истории