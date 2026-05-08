Челнокова, Гайдара и Ленинский: в Калининграде за 30,6 млн рублей заменят остановочные павильоны (список адресов)

В Калининграде планируют заменить остановочные павильоны на 15 остановках. На работы стоимостью 30,6 млн рублей ищут подрядчика, сообщается на портале госзакупок.

Победителю предстоит изготовить и установить новые павильоны, демонтировать старые остановки и поставить урны. Старые конструкции должны отправить на базу на Мамоновском шоссе, 3.

По техническому заданию, часть остановок нужно заменить за 100 дней. В этот список вошли:

«Мельничный пруд» на улице Емельянова; «ОКБ “Факел”» на Московском проспекте; «Школа №38» на Зелёной; «Улица Генерала Челнокова» в обе стороны; «Бауцентр» на Гайдара в обе стороны; «Улица Демьяна Бедного» на Островского; «Улица Герцена» на Колхозной; «Улица Гоголя» на Тельмана.

Ещё на пяти точках срок работ составит 160 дней. Это остановки «Памятник» на Челюскинской в обе стороны, «Детский сад №129» на Челюскинской, «Озеро Пеньковое» на Коммунистической и «Гостиница "Калининград"» на Ленинском проспекте.

В большинстве мест установят стандартные павильоны длиной около пяти метров. Удлинённые комплексы по 8,5 метра появятся на остановках «Гостиница "Калининград"», «Улица Генерала Челнокова» в центр и «Бауцентр» в обе стороны. Это подтверждается схемами из техзадания: стандартный павильон рассчитан на одну скамейку, удлинённый — на две.

Судя по описанию закупки, каркас павильонов сделают из стальной профильной трубы с порошковым покрытием. Цвет — коричневый RAL 8017. Крышу, заднюю и боковые стенки выполнят из закалённого стекла толщиной не менее 8 мм с антивандальным покрытием. Скамейки должны быть из древесно-полимерного композита.

На остановках также установят вывески старого типа — на русском и иностранном языках. Урны предусмотрены из оцинкованной стали, с внутренней корзиной, пепельницей и объёмом не менее 50 литров.

От подрядчика потребуют не только поставить павильоны, но и восстановить покрытие после работ. В техзадании отдельно указаны асфальтобетон, бортовой камень, газоны с подсыпкой плодородного грунта и посевом трав. На отдельные элементы предусмотрены гарантии: для нижнего и верхнего слоёв покрытия — пять лет, для самих остановочных павильонов — 24 месяца.

Перед началом работ подрядчик должен получить разрешение на земляные работы и согласовать с ГАИ организацию движения в местах установки павильонов.