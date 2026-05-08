«Он весь шитый-перешитый»: туристы из Красноярска ищут плюшевого кота, потерянного в электричке до Зеленоградска (фото)

Туристы из Красноярска потеряли в электричке до Зеленоградска плюшевого кота Басика. Игрушка была особенно дорога восьмилетней Алисе. Об этом «Клопс» рассказала мама девочки Алёна Медведева.

Семья приехала в регион отдохнуть. Днём в понедельник, 4 мая, Алёна вместе с дочерями поехала на электричке в Зеленоградск. Только по прибытии в город мама заметила, что Алиса идёт уже без Басика.

«Мы сразу вернулись, пошли по вагонам. На нашем месте сидела бабушка — мы уточнили, не видела ли она игрушку. Она сказала, что нет. Мы ещё раз прошлись по вагонам на всякий случай, но Басика не нашли», — рассказывает собеседница «Клопс».

Алёна позвонила в бюро находок. Там сказали, что игрушек у них много, а вот серого котика не находили.

Басика Алисе несколько лет назад привёз папа на день рождения из командировки. Девочка мечтала об этой игрушке, так как любит мультик, в котором котик — главный герой.

С тех пор девочка не расставалась с Басиком ни на минуту. По словам мамы, он ездит вместе с ними во все путешествия, даже накопился целый альбом фотоснимков.

«Он у нас даже в школу в рюкзачке ходит. В школу игрушки нельзя, но она его берёт с собой, чтобы был постоянно рядом», — вздыхает женщина.

Однажды одноклассница Алисы попросила дать ей поиграть с любимцем и порвала ему лапку. Кот в целом пережил многое за свою жизнь, и мама каждый раз зашивает его сама.

Маленькая Алиса очень грустит без своего друга. «Мы воспитаны так, что мы чужое не берём. Ребёнок каждый вечер ложится спать и просто не понимает, почему именно её игрушку забрали. Были мысли купить и подсунуть новую, но она ведь узнает, что это не её игрушка, потому что помнит, в каких местах он шитый-перешитый. И обманывать мне не хочется ребёнка. Конечно, потом мы подарим нового, но всё-таки вдруг у нас будет шанс нашего вернуть», — сквозь слёзы говорит собеседница «Клопс».

Отпуск у семьи заканчивается 13 мая. До этого времени они надеются найти Басика. Алёна хочет запросить видео из электрички через заявление в полицию и очень надеется, что его примут. Но пока остаётся верить, что взявший игрушку отзовётся сам.