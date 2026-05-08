9 лет на четвереньках — и дождалась: пенсионерке из Янтарного заменили аварийную лестницу и сделали ремонт

Пенсионерке из Янтарного, которая ежедневно рисковала здоровьем, чтобы попасть в собственную квартиру, заменили аварийную лестницу и сделали ремонт. Об этом пишет «Комсомольская правда» в пятницу, 8 мая.

Эльвира Яновна Ульянова ждала этого дня 9 лет. После пожара её дом не просто выгорел — квартира и подъезд превратились в пепелище. Жильё восстановили, а вот деревянную лестницу — нет. И всё это время ветеран труда, которой недавно исполнилось 95 лет, поднималась на второй этаж на четвереньках. Местные власти только разводили руками: закон не обязывает проводить такие работы.

В марте о беде пенсионерки узнали СМИ. После публикации дело сдвинулось с мёртвой точки. К решению проблемы подключился Янтарный комбинат. В подъезде заменили не только лестницу. Сделали проводку, новые двери, смонтировали потолок, провели косметический ремонт. Санузел отремонтировали капитально. На входной группе обновили ступени и перила, а также благоустроили дорожку к центральной улице и прилегающую территорию.

Сама Эльвира Яновна — большой оптимист и жизнелюб. Она благодарит всех за внимание и заботу. «Очень хочется ещё пожить», — несколько раз повторила она при встрече и добавила, что уже ждёт гостей на своё столетие.