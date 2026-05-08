16-й отменят, часть автобусов не выйдет: как будет работать калининградский и областной транспорт в праздники

В Калининграде и области в майские праздники отменят часть автобусных маршрутов. Об этом «Клопс» рассказали на автопредприятиях.
С 9 по 11 мая городской и областной транспорт будет работать по графику выходного дня, а некоторые рейсы не выйдут вовсе.
В Калининграде в эти дни отменят автобусы по муниципальному маршруту №16 «Завод «Янтарь» — ул. Олега Кошевого».
Не будут выполняться рейсы по маршрутам №150 «Калининград — пос. Малое Исаково» и №307 «Светлый — Балтийск».
В Черняховском районе отменён рейс №105ж.
В Славском районе не будут выполнять рейсы восемь муниципальных автобусных маршрутов:
- №230 «Славск — пос. Большаково»;
- №231 «Славск — пос. Большаково»;
- №232 «Славск — пос. Гастеллово»;
- №233 «Славск — пос. Громово»;
- №234 «Славск — пос. Приозерье»;
- №235 «Славск — пос. Октябрьское (дачи)»;
- №236 «Славск — пос. Ленинское»;
- №329 «Славск — пос. Заповедное».
В Озёрском округе из-за праздников не будут ходить автобусы:
- №113 «Озёрск — пос. Смирново»;
- №114 «Озёрск — пос. Лужки»;
- №121 «Озёрск — пос. Шишкино»;
- №122 «Озёрск — пос. Яблоновка».
Пассажирам советуют заранее проверять расписание перед поездкой. Со списком областных направлений можно ознакомиться на сайте автовокзала.
