16-й отменят, часть автобусов не выйдет: как будет работать калининградский и областной транспорт в праздники

В Калининграде и области в майские праздники отменят часть автобусных маршрутов. Об этом «Клопс» рассказали на автопредприятиях.

С 9 по 11 мая городской и областной транспорт будет работать по графику выходного дня, а некоторые рейсы не выйдут вовсе.

В Калининграде в эти дни отменят автобусы по муниципальному маршруту №16 «Завод «Янтарь» — ул. Олега Кошевого».

Не будут выполняться рейсы по маршрутам №150 «Калининград — пос. Малое Исаково» и №307 «Светлый — Балтийск».

В Черняховском районе отменён рейс №105ж.

В Славском районе не будут выполнять рейсы восемь муниципальных автобусных маршрутов:

№230 «Славск — пос. Большаково»; №231 «Славск — пос. Большаково»; №232 «Славск — пос. Гастеллово»; №233 «Славск — пос. Громово»; №234 «Славск — пос. Приозерье»; №235 «Славск — пос. Октябрьское (дачи)»; №236 «Славск — пос. Ленинское»; №329 «Славск — пос. Заповедное».

В Озёрском округе из-за праздников не будут ходить автобусы:

№113 «Озёрск — пос. Смирново»; №114 «Озёрск — пос. Лужки»; №121 «Озёрск — пос. Шишкино»; №122 «Озёрск — пос. Яблоновка».

Пассажирам советуют заранее проверять расписание перед поездкой. Со списком областных направлений можно ознакомиться на сайте автовокзала.