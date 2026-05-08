10:46

16-й отменят, часть автобусов не выйдет: как будет работать калининградский и областной транспорт в праздники

16-й отменят, часть автобусов не выйдет: как будет работать калининградский и областной транспорт в праздники
В Калининграде и области в майские праздники отменят часть автобусных маршрутов. Об этом «Клопс» рассказали на автопредприятиях.

С 9 по 11 мая городской и областной транспорт будет работать по графику выходного дня, а некоторые рейсы не выйдут вовсе.

В Калининграде в эти дни отменят автобусы по муниципальному маршруту №16 «Завод «Янтарь» — ул. Олега Кошевого».

Не будут выполняться рейсы по маршрутам №150 «Калининград — пос. Малое Исаково» и №307 «Светлый — Балтийск». 

В Черняховском районе отменён рейс №105ж.

В Славском районе не будут выполнять рейсы восемь муниципальных автобусных маршрутов:

  1. №230 «Славск — пос. Большаково»;
  2. №231 «Славск — пос. Большаково»;
  3. №232 «Славск — пос. Гастеллово»;
  4. №233 «Славск — пос. Громово»;
  5. №234 «Славск — пос. Приозерье»;
  6. №235 «Славск — пос. Октябрьское (дачи)»;
  7. №236 «Славск — пос. Ленинское»;
  8. №329 «Славск — пос. Заповедное».

В Озёрском округе из-за праздников не будут ходить автобусы:

  1. №113 «Озёрск — пос. Смирново»;
  2. №114 «Озёрск — пос. Лужки»;
  3. №121 «Озёрск — пос. Шишкино»;
  4. №122 «Озёрск — пос. Яблоновка».

Пассажирам советуют заранее проверять расписание перед поездкой. Со списком областных направлений можно ознакомиться на сайте автовокзала

В Калининграде с мая запустили новый автобус №22 и упразднили маршрутку №70. В Чкаловске продлили рейсы 88-го. 

