В Калининграде ищут 13-летнюю школьницу в чёрной куртке с фиолетовым капюшоном

В Калининграде ищут 13-летнюю Оксану Мартынову, пропавшую 7 мая. Об этом сообщили В ПСО «Запад».

Школьница ушла из дома в Ленинградском районе и не вернулась. Её местонахождение не установлено.

Приметы пропавшей: рост — 161 см, она худощавого телосложения, с длинными тёмными волосами. Была одета в чёрную куртку с фиолетовым капюшоном, коричневые штаны и чёрные кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят сообщить об этом по телефонам: 8 (4012) 50-80-38; 8(4012) 520-444; 02; 102 или 112.