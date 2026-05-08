В Калининграде из янтаря создали макет штурма Кёнигсберга

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Ювелиры Калининградского янтарного комбината создали макет штурма Кёнигсберга. Для создания панно потребовалось 24 кг солнечного камня. Об этом сообщили в пресс-службе «Ростеха».

Объёмную мозаичную схему размером 130 на 83 см можно будет увидеть 9 мая на смотровой площадке Приморского карьера в Янтарном. Композицию на протяжении трёх месяцев собирали из более чем пятисот отдельных фрагментов самоцвета. Каждый из них художники обработали вручную. Причём рукава Преголи и Калининградский залив выполнены также из тонированного в голубой цвет янтаря.

На поверхности янтарной карты размещены форты и городские укрепления, танки, самолёты и корабли обеих армий — всего более ста деталей. Они изготовлены литейщиками комбината из латуни.

«Это не просто произведение янтарного искусства. Он напоминает нам о военном мастерстве и мужестве советских солдат во время Великой Отечественной войны. Взятие города, считавшегося символом немецкой военной мощи, позволило окончательно переломить ситуацию на северном направлении и приблизить падение Берлина. Макет создан из янтаря, который является символом современной Калининградской области и объединяет прошлое, настоящее и нашу общую победу», — отметил генеральный директор Калининградского янтарного комбината Михаил Зацепин.