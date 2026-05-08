Малый ракетный корабль «Буря» вошёл в состав Балтийского флота

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Малый ракетный корабль (МРК) «Буря» приняли в состав БФ. Торжественная церемония поднятия флага на МРК состоялась в Балтийске, сообщили в пресс-службе Балтфлота.

На протяжении нескольких месяцев экипаж корабля проходил ходовые заводские и государственные испытания. За это время инженеры совместно с моряками провели маневренные и скоростные испытания МРК, проверили работу всех агрегатов, систем и узлов, навигационных и радиотехнических средств, а также его вооружения.

«Буря» имеет стандартное водоизмещение 800 тонн и предназначен для выполнения задач в ближней морской зоне. Вооружение, которым оснащён МРК, позволяет поразить любую цель на Балтике с помощью крылатых ракет «Калибр-НК», корабль также оснащён зенитным ракетно-артиллерийским комплексом «Панцирь-М».