В Советске магазин почти год торговал сомнительной бараниной

В Советске магазин и кафе продавали баранину неизвестного происхождения. Нарушения выявили специалисты регионального Россельхознадзора, сообщили в ведомстве.

«В магазине «Домашнее мясо от собственника» (ИП Халилов И.Э.К., г.Советск) осуществлялась реализация баранины, но, по данным ФГИС ВетИС «Меркурий», движения ветеринарных сопроводительных документов не наблюдалось со 02.07.2025», — говорится в сообщении надзорной службы.

В кафе «Трактир», где из баранины готовили шашлык и шурпу также не смогли предоставить документы на мясо. Теперь точкой общепита и мясной лавкой будут заниматься Федеральная налоговая служба и Роспотребнадзор.