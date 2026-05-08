В Калининграде расширили запретную зону для самокатов на 9 мая (схема)

В Калининграде изменили запретную зону для самокатов, которая будет действовать с 19:00 8 мая до 23:00 в День Победы. Об этом предупредили в городской администрации.
В это время в границах «красной зоны» нельзя будет:
- передвигаться на прокатных самокатах;
- завершать поездку;
- оставлять двухколёсный транспорт на парковке.
