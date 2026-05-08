БФУ им. И. Канта приглашает абитуриентов и их родителей на день открытых дверей 17 мая

День открытых дверей — это возможность познакомиться с крупнейшим университетом Калининградской области. Гостей ожидает встреча с ректором, консультации со специалистами приёмной комиссии по поступлению, презентации высших школ и образовательных программ, научных студенческих проектов и Военного учебного центра.

В этом году БФУ им. И. Канта предлагает абитуриентам на выбор 158 образовательных программ в области медицины, педагогики, ИТ, инженерии, химии, биоинженерии и др. В рамках приёмной кампании — 2026 выделено 2282 бюджетных места.

Вуз стремится привлечь на обучение самых мотивированных и талантливых студентов. Для первокурсников, показавших особые отличия в сдаче ЕГЭ или участии в школьных олимпиадах, предусмотрены стипендии до 150 000 рублей в семестр.

На дне открытых дверей в БФУ им. И. Канта абитуриентам представят проект строящегося кампуса мирового уровня «Кантиана» в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети», открытие которого запланировано на конец 2026 года.

Знакомство с БФУ состоится 17 мая 2026 года по адресу: ул. А. Невского, 14. День открытых дверей пройдёт в два потока:

В 10:00 приглашаем абитуриентов, которые планируют поступать на программы Института медицины и наук о жизни, Института управления и территориального развития. В 12:00 приглашаем абитуриентов, которые планируют поступать на программы Института образования и гуманитарных наук, Института высоких технологий.

Подробнее о программе мероприятиях и поступлении в университет можно узнать здесь: kantiana.ru/enrollee/open/.