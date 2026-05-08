Отмена моратория на неустойку для застройщиков с 2026 года: что изменилось для дольщиков

С 2026 года в России прекратил действие мораторий на начисление штрафных санкций для застройщиков, нарушающих сроки передачи квартир по договорам долевого участия (ДДУ). Это решение возвращает участникам долевого строительства законное право требовать неустойку за просрочку. Эксперты регионального центра финансовой грамотности рассказали об изменениях.

Для многих семей, арендующих жильё на время ожидания или оплачивающих ипотеку за объект, который годами не вводится в эксплуатацию, это особенно актуально. Уточним, как менялся статус моратория за последние годы и что это значит для дольщиков.

История действия мораториев (по официальным данным):

1. Апрель 2020 г. — введён в период пандемии коронавируса.

2. Январь 2021 г. — отменён.

3. Март 2022 г. (после введения санкционных ограничений) — введён повторно.

4. Июнь 2023 г. — отменён.

5. Март 2024 г. — введён третий по счёту мораторий, который действовал до 31 декабря 2025 года включительно.

С 1 января 2026 года мораторий снят. Это означает, что за каждый день просрочки, начиная с этой даты, застройщику начисляется неустойка. Обратиться в суд за её взысканием можно после подписания акта приёма-передачи квартиры.

Как рассчитать неустойку (формула согласно 214-ФЗ)

Размер компенсации рассчитывается по формуле, установленной Федеральным законом № 214-ФЗ:

Неустойка = (Цена квартиры по ДДУ) × (Количество дней просрочки) × (Ключевая ставка ЦБ РФ на последний день обязательств) × 1/150 (для физического лица — дольщика).

Пример расчёта для наглядности:

Возьмём гипотетическую квартиру стоимостью 10 млн рублей, задержку в 180 дней (6 месяцев) и текущую ключевую ставку Банка России (на момент написания — 16% годовых).

Расчёт:

За один день просрочки: 10 000 000 × 16% / 150 = 10 666,67 руб. За полгода (180 дней): 10 666,67 × 180 = 1 920 000 руб.

Важное официальное уточнение: данная формула применяется только к дням просрочки, наступившим после 1 января 2026 года. Если задержка началась в 2025 году (во время действия моратория), за те дни выплаты не полагаются.

Пошаговая инструкция для получения компенсации

1. Проверьте договор.

Уточните крайнюю дату передачи квартиры по ДДУ. Просрочка исчисляется со следующего дня.

2. Направьте претензию застройщику (обязательный досудебный порядок).

В официальном требовании укажите расчёт неустойки и срок для добровольного удовлетворения (обычно 10–30 дней).

3. Обратитесь в суд.

Если застройщик проигнорировал вас или отказал, подавайте иск в районный суд по месту нахождения объекта или компании. Помимо основной неустойки, вы вправе требовать:

штраф в размере 50% от присуждённой суммы (на основании п. 6 ст. 13 Закона о защите прав потребителей), если суд признает необоснованность отказа в добровольной выплате; компенсацию судебных расходов; компенсацию морального вреда.

4. Готовьтесь к возможному снижению суммы судом.

Суд может применить статью 333 ГК РФ и уменьшить неустойку, если сочтёт её несоразмерной последствиям нарушения. В таком случае можно подать апелляцию.

Важное предупреждение: не подписывайте допсоглашение о переносе сроков.

Многие застройщики сейчас активно убеждают дольщиков подписать дополнительное соглашение о продлении сроков сдачи дома. Официальная позиция экспертов: делать этого не следует. Согласившись, вы автоматически теряете право на взыскание неустойки за старый срок.

Особое внимание — при электронном документообороте:

Не ставьте «галочки» автоматически, не прочитав все страницы. В общий пакет могут быть включены пункты или отдельные файлы о продлении сроков. Помните: по закону никто не может принудить вас подписать такое соглашение.

Материал подготовлен в рамках программы Министерства финансов «Эффективные финансы». Дополнительная информация — по телефону горячей линии по вопросам финансовой грамотности (звонок бесплатный) 8 800 555-85-39 или на сайте fingram39.ru.