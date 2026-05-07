Тёплый день и порывистый ветер: погода в Калининградской области на пятницу

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В пятницу, 8 мая, в регионе будет тепло, но не исключён порывистый ветер. Об этом сообщается в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Ночью температура опустится до +5…+8 °C, местами на севере — до +4 °C. Будет облачно с прояснениями. Утром воздух прогреется до +8…+11 °C, у побережья — до +7…+10 °C. На западе и у моря ожидается переменная облачность, на востоке — облачно с прояснениями. Днём в регионе прогнозируют до +12…+14 °C, при прояснениях местами — до +15 °C. У побережья температура будет чуть ниже — до +9…+12 °C. Осадков не ожидается.

Вечером столбики термометров опустятся до +7…+12 °C. На востоке и юге области — в Озерском, Нестеровском, Гусевском, Черняховском и Правдинском районах — возможны слабые или умеренные дожди. Ветер северо‑восточный, слабый или умеренный, 2–8 м/с. Днём порывы могут достигать 9–12 м/с, к вечеру направление сменится на восточное.