В Калининградской области хотят расширить меры поддержки семей погибших участников СВО — Кропоткин

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининградской области планируют увеличить число получателей областного пособия семьям граждан, погибших при исполнении воинского и служебного долга в локальных конфликтах. Об этом «Клопс» рассказал председатель Законодательного Собрания Андрей Кропоткин.

«Право на ежемесячное пособие в размере пять тысяч рублей предлагают распространить на семьи военнослужащих, умерших от ранений, полученных во время службы, и на людей, которые воспитывали и содержали погибшего участника СВО до его совершеннолетия», — пояснил Кропоткин.

Если изменения примут, в 2026 году из областного бюджета дополнительно потребуется 975 тысяч рублей.

Ещё одна поправка касается участников специальной военной операции. Для них предлагают расширить право на получение государственной помощи по социальному контракту. По данным минсоцполитики, 38 вернувшихся с СВО жителей области обратились по этому вопросу.

Члены профильного комитета поддержали законопроект и рекомендовали коллегам принять его.