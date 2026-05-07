Калининградская область может стать пилотным регионом по переходу на электромобили — эксперт

Калининградская область может стать пилотным регионом для развития электромобилей. Такое мнение высказал глава региональной торгово-промышленной палаты Феликс Лапин.

По его словам, на это влияет сразу несколько факторов: особенности логистики, собственная энергетика региона, экологическая ситуация и рост числа личных автомобилей.

«Какой к этому есть потенциал? Первое — сегодня, как ни странно, санкции со стороны недружественных стран и вся история с поставкой сюда углеводородов. Это тяжело происходит. Морская составляющая — это удорожание. И надо понимать, что это будет двигать в пользу решения по переходу на электричество», — сказал Лапин.

Вторым важным фактором он назвал наличие собственной ресурсной базы.

«Благодаря этой нестабильной внешнеполитической ситуации удалось создать независимую систему энергетики. Самообеспечение 100% у нас. И до недавнего времени избыток даже экспортировали в Литву», — отметил глава ТПП.

По мнению Лапина, Калининградская область подходит для такого эксперимента и с экологической точки зрения.

«Мы живём в оазисе: нет тяжёлой промышленности или сложных геоклиматических условий. У нас с этим всё очень здорово, а благосостояние растёт, и количество семей, имеющих не по одному автомобилю, тоже растёт», — заявил он.

Глава ТПП считает, что региону стоит отработать разные сценарии перехода на электротранспорт. Один из вариантов — использование в центре городов только электромобилей и другого транспорта на электротяге, как это делают в европейских странах.

Отдельно Лапин остановился на стоимости электромобилей. По его словам, значительную её часть составляет стоимость батареи, поэтому эту тему можно развивать в кооперации с «Росатомом». Госкорпорация могла бы заниматься не только производством батарей, но и их обслуживанием и утилизацией. Такой подход, считает Лапин, способен снизить конечную стоимость электромобилей.

Глава ТПП также напомнил, что в Калининградской области уже производят собственный транспорт на батареях.