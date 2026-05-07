В Калининграде решат, что делать с опасными колоннами у входа на стадион «Балтика»

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

На проект реконструкции входа стадиона «Балтика» в Калининграде выделили 4,2 млн рублей, финансирование предусмотрено на 2026 год. Соответствующая информация размещена на сайте регионального центра торгов.

Заказчиком выступает ГБУК «Научно-производственный центр по охране, учёту и реставрации памятников истории и культуры Калининградской области». Внешний вид входной группы не изменится, но советские колонны из кирпичной кладки, скорее всего, придётся разобрать. Два года назад было обнаружено, что они начали разрушаться и опасно отклонились.

Стадион «Балтика» был построен в XIX веке — это объект культурного наследия регионального значения.