На Северном вокзале снова снесли легендарную овощную палатку, а продавцу вызвали скорую (видео)

У Северного вокзала Калининграда разобрали легендарную овощную палатку, в которой торговала не менее известная Людмила Соловьёва. Женщина настолько распереживалась за скарб и опекаемых ею собак, что сотрудникам полиции пришлось вызывать скорую помощь. Корреспондент «Клопс» побывал на месте событий в четверг, 7 мая.

В полтретьего мы застали Людмилу в слезах. Она бродила между саженцами, ящиками с яблоками, картошкой и прочими дарами природы, выставленными под пасмурным небом. Вокруг толпа сочувствующих.

Очевидцы рассказывают, что разбирать палатку начали примерно час назад. Для этого потребовалось девять сотрудников полиции. Они демонтировали и вывезли тент и прилавки, пригрозив, что если продавец и хозяйка несанкционированной палатки за три часа не уберут оставшееся добро, его конфискуют.

Людмиле понадобилась помощь медиков. Ей вызвали скорую, бригада которой приводила продавщицу в чувство.