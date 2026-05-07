На Северном вокзале снова снесли легендарную овощную палатку, а продавцу вызвали скорую (видео)

У Северного вокзала Калининграда разобрали легендарную овощную палатку, в которой торговала не менее известная Людмила Соловьёва. Женщина настолько распереживалась за скарб и опекаемых ею собак, что сотрудникам полиции пришлось вызывать скорую помощь. Корреспондент «Клопс» побывал на месте событий в четверг, 7 мая.
В полтретьего мы застали Людмилу в слезах. Она бродила между саженцами, ящиками с яблоками, картошкой и прочими дарами природы, выставленными под пасмурным небом. Вокруг толпа сочувствующих.
Очевидцы рассказывают, что разбирать палатку начали примерно час назад. Для этого потребовалось девять сотрудников полиции. Они демонтировали и вывезли тент и прилавки, пригрозив, что если продавец и хозяйка несанкционированной палатки за три часа не уберут оставшееся добро, его конфискуют.
Людмиле понадобилась помощь медиков. Ей вызвали скорую, бригада которой приводила продавщицу в чувство.
Администрация города не раз запрещала Людмиле работу, потому что её палатка стоит на территории общего пользования, а в схеме размещения нестационарных торговых объектов не указана. Прошло уже несколько судов, очередные слушания назначены на 19 мая.
По словам Соловьёвой, очередной демонтаж стал для неё полнейшей неожиданностью. На этот раз её самодельный магазин, в сезон расползающийся вширь, снесли потому, что хаотичное нагромождение из пластика и досок «портило вид». Сама женщина так не считает, подчёркивая, что почти не зарабатывает, а только помогает небогатым калининградцам сбыть товар. Вырученные деньги идут на корм пяти бездомных собак, которые столуются у палатки и пережидают в ней непогоду.
Выручать дворняг приехали зооволонтёры. Все подопечные Людмилы отправились в собачий приют «Надежда на жизнь». Вывезти лотки с товаром пообещал один из друзей непокорной калининградки.
Последняя попытка изжить «шанхай» на Северном вокзале была предпринята в июне 2025 года. Тогда палатку пришлось разбирать самой Людмиле. На следующий день торговля возобновилась на том же месте.