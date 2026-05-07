Каждый второй калининградец против объединения майских праздников за счёт январских — опрос

Каждый второй калининградец против объединения майских праздников за счёт январских каникул. Об этом говорят результаты опроса SuperJob.

«В Общественной палате предложили объединить майские праздники и сделать их непрерывными с 1 по 9 мая за счёт перераспределения январских выходных, т.к. весенний период является более удобным для активности граждан и планирования семейного отдыха. Идея не нашла поддержки у большинства: против высказались 54% опрошенных, поддержали — лишь 32%», — отмечают аналитики.

Мужчины относятся к предложению заметно благосклоннее (одобряют 37%, а среди женщин — 27%). Молодёжь до 35 лет и респонденты 45+ поддерживают инициативу примерно одинаково, тогда как среди 35—45-летних сторонников меньше.

Опрос проводился с 29 апреля по 5 мая.