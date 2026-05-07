Заместитель губернатора Валерий Шерин рассказал о первых шести месяцах работы в Калининградской области

6 мая исполнилось ровно полгода с момента назначения Валерия Шерина первым заместителем губернатора Калининградской области. По этому случаю он дал большое интервью изданию «МК в Туле»: именно в Тульской области он ранее и трудился. Главный редактор Дмитрий Синяев побывал на его новом рабочем месте и задал вопросы в том числе и про Калининградскую область. Выжимка самого интересного — в материале «Клопс».

О работе с Алексеем Беспрозванных

— Мы с Алексеем Сергеевичем Беспрозванных знакомы более 10 лет ещё со времён его работы в Воронежской области, где он был заместителем губернатора. С тех пор дружим, поддерживаем отношения. Он меня пригласил к себе в команду. Я прибыл в регион по его приглашению, в его команду. Для того, чтобы повысить эффективность регионального управления на вверенном мне участке. Вот и всё.

О задачах и проблемах региона

— Задачи ровным счётом все те же, которые должна решать исполнительная власть в каждом регионе. Доступность образования, здравоохранения, транспортное обеспечение, проблемы аварийного жилья, дороги, жилищно-коммунальный комплекс, сбалансированный рост тарифов, равномерное распределение платёжной нагрузки на население и бизнес.

Плюс ко всему, понятно, география и сегодняшняя геополитическая обстановка накладывают свои определённые сложности. Это прежде всего логистика. Доступность ресурсов, материальных ресурсов, скорость их доставки, стоимость их доставки. Это, наверное, особенность Калининградской области».

О безопасности региона

— Регион сегодня, не вдаваясь в подробности, встроен в систему обеспечения безопасности, взаимодействует с федеральными коллегами, с Министерством обороны России. Ну и то, что здесь у нас находятся Балтийский флот, дивизия ПВО, военно-воздушные силы, сегодня это позволяет говорить о том, что регион находится под защитой.

О калининградцах и туляках

— Мы все живём в одной стране. Я, поработав в разных регионах России, наоборот, пришёл к совершенно другому выводу, что люди не отличаются по своей территориальной принадлежности.

В каждом регионе есть работяги и лодыри, в каждом регионе есть ответственные и разгильдяи. Порядочные люди, на которых можно положиться, и жуликоватые, кто каждый раз хочет «передоговориться». Вот по какому принципу люди делятся. К счастью, как и в любом регионе в Калининградской области, порядочных, ответственных людей большинство. Хотя, безусловно, в работе и в жизни сталкиваешься с любыми проявлениями.

О губернаторских амбициях

— Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Позиция губернатора — это позиция, где нужно заслужить доверие президента России, чтобы стать исполняющим обязанности. А потом ещё нужно заслужить доверие избирателей, чтобы пройти электоральный цикл. Значит, ещё не пришло это время. Значит, я ещё не готов.

О соцсетях

— Любой процесс должен быть осмысленным. Если политики или чиновники ведут социальные сети осмысленно, значит они чётко понимают, для чего им это нужно. Социальные сети в настоящее время не веду и вести не планирую. Мне это в работе не нужно. Я много пешком хожу по городу, поэтому в этом плане никаких барьеров я вокруг себя не строю.

О практиках из других регионов

— Под кальку копировать всё то, что есть в других регионах, конечно, не имеет никакого смысла. Надо внедрять те инструменты, которые востребованы именно в Калининградской области, в которых испытывается недостаток, которые повысят эффективность управления или иных процессов. Если найдём что-то полезное, то будем плагиатить. Не только из Тулы, но и из других регионов России.

О любимых местах в Калининградской области

— Конечно, мне очень нравится на море. Нравится пляж в Янтарном. Честно говоря, когда ещё несколько лет тому назад приезжал в Калининградскую область как турист, был удивлён, насколько это красиво. Побережье мне в целом наше нравится. Уютный Светлогорск, атмосферный Зеленоградск. Много небольших посёлков вдоль побережья, где есть выход к морю. Ты выходишь, даже несмотря на то, что штормит и кепку сдувает, но тем не менее, это море. Белоснежный песок и сосны. Это очень красиво. Ну и сам Калининград. Интересный, очень зелёный, здесь тоже много уютных мест. Отлично развита гастрономия. Поэтому, конечно, когда ко мне супруга приезжает, мы много гуляем по городу. Пользуемся всеми теми предложениями, которые и на туристов рассчитаны, и на местных жителей.

На востоке области — самобытные города. Мне было очень интересно съездить в Советск и посмотреть на мост Королевы Луизы через Неман, по которому проходит граница с Литвой. С удовольствием побывал в Черняховске и Гвардейске. Калининградская область — очень своеобразная, интересная, красивая. Со своим богатым историческим и культурным наследием. Её ещё открывать и открывать для себя.

О собственной узнаваемости

— Я думаю, у меня индекс узнаваемости очень невысокий. Собственно, у меня и нет на это запроса. Узнавать в регионе должны губернатора, а не тех, кто шуршит в кабинетах.