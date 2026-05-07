На кону автомобиль: в Калининграде стартовал фестиваль единоборств «Кубок Балтики — 2026» на призы «АВТОТОР»

Всероссийский фестиваль единоборств «Кубок Балтики» официально открылся в среду, 6 мая. Нынешний турнир посвящён 80-летию Калининградской области и 81-й годовщине Великой Победы. В течение трёх дней на коврах под сводами дворца спорта «АВТОТОР-Арена» будут проходить схватки по 12 видам единоборств с участием спортсменов в возрасте до 21 года. Призовой фонд от организаторов турнира компании «АВТОТОР» составляет 6 500 000 рублей. Победитель суперфинала станет обладателем главного приза — электромобиля «АМБЕРАВТО A5», который, напомним, производится в Калининграде. По стопам Карелина Все соревнования, которые в нашем городе организует «АВТОТОР», в качестве почётных гостей традиционно посещают легенды отечественного и мирового спорта, и «Кубок Балтики — 2026», конечно же, не стал исключением. Специально на открытие турнира в Калининград прилетели трёхкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, двукратный чемпион Европы и мира, шестикратный чемпион России Вартарес Самургашев, олимпийский чемпион по тяжёлой атлетике, чемпион СССР и Европы Исраил Арсамаков, олимпийский чемпион по вольной борьбе, чемпион Европы и мира Хаджимурад Магомедов, трёхкратный победитель чемпионатов мира из Беларуси Владимир Япринцев и наш земляк, двукратный победитель летних Олимпийских игр по вольной борьбе Сергей Белоглазов. Компанию кумирам миллионов составил первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России Георгий Брюсов, чей визит также подчеркнул высокий статус фестиваля.

Среди всех гостей именно для Александра Карелина приезд на «АВТОТОР-Арену», пожалуй, стал особенно волнующим. В 2014 году Александр Александрович в буквальном смысле стоял у истоков создания дворца спорта и даже поучаствовал в церемонии закладки первого камня. «Я предполагал, что будет хорошо, но не предполагал, что настолько, — восхитился ареной Карелин. — Это не просто современный спортивный комплекс, где под одной крышей можно провести несколько состязаний. Это вместилище возможностей для нашего подрастающего поколения. Я слышу от спортсменов только комплиментарные оценки. Таких спортивных событий, как "Кубок Балтики", который полностью организован и проводится силами частной компании, в нашей стране немного. Надеюсь, что фестиваль и дальше будет давать нам поводы радоваться и гордиться нашими сильными и смелыми молодыми людьми, а также продолжит демонстрировать всю красоту и разноликость видов борьбы». От других турниров «Кубок Балтики» отличается не только солидным призовым фондом и стоящим на кону автомобилем, но и, прежде всего, уникальным форматом суперфинала. Как и год назад, решающую битву проведут представители разных дисциплин. Может так получиться, что на ковёр друг против друга выйдут самбист и каратист или борец греко-римского стиля и представитель панкратиона. Такое спортивное зрелище точно мало где увидишь! По словам основателя «АВТОТОР» Владимира Щербакова, на необычную задумку его тоже вдохновил… Александр Карелин. В 1999 году наш чемпион-борец провёл бой против японского каратиста и рестлера Акиры Маеды по правилам MMA и одержал сенсационную победу.

«Мы всем даём право и возможность не где-то на улице, а здесь, на фестивале, "выяснить отношения", выяснить, какой вид спорта сильнее, — объяснил Владимир Щербаков. — Хочу сказать большое спасибо всем участникам за то, что приняли правила игры, и за то, что у каждого есть внутренняя сила и желание показать и проверить себя. Я не раз говорил и вновь напомню: открывая наш дворец спорта, мы не ставили целью формировать здесь базу для выращивания чемпионов мира, хотя, конечно, будем счастливы, если кто-то добьётся таких успехов. Но в первую очередь мы хотим дать возможность детям наших рабочих и инженеров, детям микрорайона Александра Космодемьянского и всего города Калининграда проявить себя в спорте. И для того, чтобы ещё больше пацанов узнало об этом, мы и решили сделать главным призом фестиваля автомобиль, на котором крупными буквами написано "Абсолютный чемпион". Где бы ты на нём ни ездил, ты будешь примером для всех. На этой арене никто не проиграет, потому что сюда пришли люди, чтобы прежде всего выяснить всё про себя. Ковёр свою цену скажет. Мы хотим, чтобы выросло поколение патриотов, которые готовы бороться за себя и свою страну». Фестиваль открыт! Все приглашённые звёзды спорта — и это ещё одна традиция — не только выступают на пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов, но и обязательно устраивают автограф- и фотосессии для всех желающих. В первый день «Кубка Балтики» десятки юных спортсменов, их родители и тренеры получили редчайшую возможность на несколько мгновений оказаться рядом с мировыми знаменитостями, пожать им руку, сделать снимок на память. Немало сюрпризов ожидали зрителей и во время яркой церемонии открытия, которая началась с гимна России в исполнении участницы вокального проекта «Голос страны» Анны Трубецкой и мужского хора Свято-Андреевского храма. С приветственной речью на сцене выступил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.