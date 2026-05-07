В Калининградской области семья погибшего участника СВО больше года добивалась страховой выплаты в 3,5 млн рублей

В Калининградской области родственники погибшего участника спецоперации больше года не могли получить положенную страховую выплату в 3,5 млн рублей. Об этом «Клопс» рассказали в военной прокуратуре Калининградской области в четверг, 7 мая.
Мужчины не стало в марте 2025-го. Его родственники не могли оформить выплату, поскольку документы в страховую организацию направили с задержкой. 73-я военная прокуратура гарнизона внесла командованию представление и потребовала разобраться с нарушениями. После этого семье перечислили всю сумму.
В Калининградской области ввели дополнительную разовую выплату детям погибших участников СВО. На каждого ребёнка предусмотрено по пять тысяч рублей. Получить деньги могут родители, усыновители, опекуны или попечители, проживающие в регионе.