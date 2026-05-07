В Калининградской области средняя зарплата за год выросла на 11,6%

В Калининградской области среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в крупных, средних и малых организациях в феврале 2026 года составила 76 016,7 руб. Об этом сообщает Калининградстат в докладе о социально-экономическом положении региона в I квартале.

По сравнению с февралём 2025-го средняя зарплата увеличилась на 11,6%, по сравнению с январём 2026 года снизилась на 3,6%. Реальная заработная плата, рассчитанная с учётом индекса потребительских цен, в феврале выросла на 4,3% к уровню февраля 2025 года и снизилась на 4,2% к уровню января 2026-го.

Занятость и безработица

На конец марта 2026 года, по данным министерства социальной политики Калининградской области, в центрах занятости состояли на учёте 2 964 человека, из них 2 147 имели статус безработного.

В марте этот статус получили 568 человек — на 54, или на 10,5%, больше, чем годом раньше. Трудоустроены 260 человек, что на 4,4% больше, чем в аналогичном месяце 2025 года. На 10 вакансий в марте 2026 года приходилось примерно три соискателя, в марте 2025-го — два.