Цены на продукты в Калининградской области почти вдвое снизили рост

В Калининградской области в марте 2026 года темпы роста потребительских цен оказались ниже прошлогодних значений, а в сельском хозяйстве зафиксировано снижение цен на часть продукции растениеводства. Об этом сообщает Калининградстат в докладе о социально-экономическом положении региона в I квартале.

Индекс потребительских цен и тарифов за месяц составил 100,7%. Наиболее заметное замедление наблюдалось в сегменте продовольствия. Продукты в марте подорожали на 0,4% против 0,6% годом ранее. С начала 2026 года продовольственная инфляция составила 2,7%, тогда как за аналогичный период прошлого года цены увеличились на 4,7%.

Непродовольственные товары в марте также подорожали на 0,4%. С начала года рост цен достиг 1,4%. Для сравнения: в марте 2025 года по отношению к февралю цены в этом сегменте снижались на 0,2%, а с начала года рост составлял 0,8%.

Самый высокий показатель сохраняется в сфере услуг. В марте тарифы увеличились на 1,7%, а с начала года — на 3,9%. Однако и здесь динамика оказалась ниже прошлогодней. В марте 2025 года услуги дорожали на 1,9% за месяц, а с начала года рост достигал 5,4%.

Дополнительным фактором замедления инфляционного давления стало снижение цен в растениеводстве. Их индекс в марте составил 102,0%, однако продукция подешевела до 99,98% к предыдущему месяцу. Продукция животноводства продолжила дорожать — на 2,6% за месяц.