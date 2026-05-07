11:04

Прокуратура хочет вернуть в бюджет деньги, потраченные на скамейки из дела о махинациях в мэрии Калининграда

  1. Калининград
Автор:
Прокуратура хочет вернуть в бюджет деньги, потраченные на скамейки из дела о махинациях в мэрии Калининграда - Новости Калининграда | Фото: архив «Клопс»
Фото: архив «Клопс»

Прокуратура требует через суд вернуть в бюджет Калининграда деньги, потраченные на установку мраморных скамеек в центре города. Об этом региональное ведомство пишет в своём телеграм-канале в четверг, 7 мая. 

В декабре 2023-го мэрия заключила с предпринимателем контракт на поставку и установку объектов для проекта туристического кода центра Калининграда. Стоимость работ превысила 8,2 млн рублей, их приняли и оплатили, однако прокуратура считает, что сам договор нарушил закон о закупках.

«Его начальная максимальная цена сформирована на основании коммерческих предложений аффилированных лиц, указавших завышенные суммы. Прокурор области обратился в суд с иском о признании недействительным указанного контракта и взыскании с предпринимателя в пользу бюджета полученных денежных средств», — говорится в сообщении.

По делу о махинациях со скамейками из юрского мрамора в сквере 70-летия области проходят несколько человек: замглавы комитета городского хозяйства и строительства администрации Калининграда Роман Бартош и руководители крупной региональной компании по изготовлению памятников и надгробий. После скандала в мэрии провели серию обысков.

Тема:
Серия обысков в администрации Калининграда
Свежие новости по теме
Прокуратура хочет вернуть в бюджет деньги, потраченные на скамейки из дела о махинациях в мэрии Калининграда
07 мая 2026
11:04
В деле о мошенничестве с мраморными скамейками в Калининграде ещё двое обвиняемых — это руководители крупной компании
30 октября 2025
21:51
В администрации Калининграда снова проходят обыски — СМИ
28 октября 2025
16:12
Чем известен сотрудник администрации Калининграда Роман Бартош, которого задержали по подозрению в мошенничестве
18 октября 2025
17:53
В Калининграде суд арестовал до 10 декабря сотрудника мэрии. Это видный чиновник Роман Бартош (фото)
18 октября 2025
17:41
Все новости по теме
2 449
Городская среда Деятельность правоохранительных органов