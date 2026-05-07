Как приморские города Калининградской области отметят День Победы и где перекроют дороги: карта событий

Приморские города Калининградской области активно готовятся к празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Какие мероприятия ждут гостей и где перекроют дороги, читайте в обзоре «Клопс».
Зеленоградск
В Зеленоградске основные события пройдут 9 мая на площади «Роза ветров». С 10:00 здесь начнётся трансляция Парада Победы с Красной площади.
С 12:00 до 12:30 у мемориала павшим воинам в Зеленоградске проведут торжественный митинг.
С 11:00 до 19:00 в сквере Королевы Луизы будет идти марафон кинофильмов о Великой Отечественной войне.
В 13:00 на городской площади выступит духовой оркестр.
С 14:00 до 18:00 на площади «Роза ветров» запланирована дневная концертная программа «Вальс Победы», с 19:00 до 21:45 — большая праздничная концертная программа с участием творческих коллективов Калининградской области. В 21:45 начнётся пиротехническое шоу.
Памятные митинги, возложения цветов и концерты пройдут в посёлках Рощино, Морское, Романово, Муромское, Переславское, Русское, Рыбачий, Куликово, Логвино, Колосовка, Луговое и других населённых пунктах округа.
Пионерский
С 19:10 8 мая до 19:00 9 мая здесь ограничат движение по улице Комсомольской, а также въезд на парковку у МФЦ на Комсомольской, 10, и выезд с улицы Парковой в районе кафе «Ротонда».
9 мая с 10:00 до 12:00 движение закроют по улице Комсомольской от перекрёстка с Армейской до пересечения с Советским переулком. Также перекроют выезды с улицы Рензаева, Зелёного переулка и Комсомольского переулка.
Праздничная программа начнётся в 10:00 с торжественного построения ветеранов вооружённых сил у памятного знака авиаторам Балтики на улице Шаманова.
В 11:00 на братской могиле советских воинов на Комсомольской пройдёт церемония возложения венков и цветов.
С 12:30 в Центральном городском парке начнётся концерт «День Победы». В программе — ансамбль песни и пляски ФСБ России по Калининградской области «Пограничник Балтики», творческие коллективы Пионерского округа, солист областного музыкального театра Илья Крестоверов, дуэт ViolaLux, вокальная группа «Септима», вокально-эстрадная группа «Слайд» и арт-группа «АтриМ».
Будут работать полевая кухня, тематические площадки в помощь СВО и мастер-классы в летней библиотеке на улице Парковой.
В 21:00 у мемориального комплекса на братской могиле начнётся акция «Свеча памяти».
Светлогорск
9 мая с 14:30 до 15:00 перекроют движение всех видов транспорта по улице Ленина от станции «Светлогорск-2» до площади у театра эстрады «Янтарь-холл». Ограничения введут также на перекрёстках главной городской магистрали с Береговым переулком, улицей Карла Маркса, Октябрьской и Садовой.
В 10:00 на Калининградском проспекте у мемориального комплекса состоится торжественный митинг с возложением цветов.
В 10:20 в Лиственничном парке начнутся концерт «Вехи памяти и славы» и выставка «Оружие Победы».
В 13:00 на площади у «Янтарь-холла» пройдёт праздничный концерт «Была весна — весна Победы!».
В 21:00 у мемориального комплекса на Калининградском проспекте запланирован реквием.
