Как приморские города Калининградской области отметят День Победы и где перекроют дороги: карта событий

Памятные митинги, возложения цветов и концерты пройдут в посёлках Рощино, Морское, Романово, Муромское, Переславское, Русское, Рыбачий, Куликово, Логвино, Колосовка, Луговое и других населённых пунктах округа.

С 14:00 до 18:00 на площади «Роза ветров» запланирована дневная концертная программа «Вальс Победы», с 19:00 до 21:45 — большая праздничная концертная программа с участием творческих коллективов Калининградской области. В 21:45 начнётся пиротехническое шоу.

В 13:00 на городской площади выступит духовой оркестр.

С 11:00 до 19:00 в сквере Королевы Луизы будет идти марафон кинофильмов о Великой Отечественной войне.

С 12:00 до 12:30 у мемориала павшим воинам в Зеленоградске проведут торжественный митинг.

В Зеленоградске основные события пройдут 9 мая на площади «Роза ветров». С 10:00 здесь начнётся трансляция Парада Победы с Красной площади.

Пионерский

С 19:10 8 мая до 19:00 9 мая здесь ограничат движение по улице Комсомольской, а также въезд на парковку у МФЦ на Комсомольской, 10, и выезд с улицы Парковой в районе кафе «Ротонда».

9 мая с 10:00 до 12:00 движение закроют по улице Комсомольской от перекрёстка с Армейской до пересечения с Советским переулком. Также перекроют выезды с улицы Рензаева, Зелёного переулка и Комсомольского переулка.

Праздничная программа начнётся в 10:00 с торжественного построения ветеранов вооружённых сил у памятного знака авиаторам Балтики на улице Шаманова.

В 11:00 на братской могиле советских воинов на Комсомольской пройдёт церемония возложения венков и цветов.

С 12:30 в Центральном городском парке начнётся концерт «День Победы». В программе — ансамбль песни и пляски ФСБ России по Калининградской области «Пограничник Балтики», творческие коллективы Пионерского округа, солист областного музыкального театра Илья Крестоверов, дуэт ViolaLux, вокальная группа «Септима», вокально-эстрадная группа «Слайд» и арт-группа «АтриМ».

Будут работать полевая кухня, тематические площадки в помощь СВО и мастер-классы в летней библиотеке на улице Парковой.

В 21:00 у мемориального комплекса на братской могиле начнётся акция «Свеча памяти».