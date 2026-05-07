«Калинково» открывает двери в цветочную сказку

Дорогие друзья, настал тот самый момент, которого мы все так ждали! Пришло время прогулок и красивых кадров! Приглашаем вас в наш цветочный парк «Цветные сны». Наши двери открыты с 7 мая, ежедневно с 10:00 до 18:00. Торжественное открытие цветочного парка «Цветные сны» — 10 мая в 12:00. Кому стоит подождать? Тем, кто едет строго за срезкой тюльпанов на поле. Они будут позже! Что вас ждёт прямо сейчас: Умиротворяющие прогулки среди первых весенних цветов (тюльпаны, нарциссы, гиацинты, мускари и другие) по территории парка площадью 3 га. Сказочные фотозоны для волшебных снимков. Стритфуд, чтобы подкрепиться. Выступление Калининградского симфонического оркестра под руководством дирижёра Михаила Киргхоффа и анимация для детей и взрослых (с 10 мая). Полёт на воздушном шаре.

Магия заката и рассвета. Мы совершаем подъёмы в самые чувственные часы. Встретьте новый день на высоте птичьего полёта или проводите солнце, наблюдая, как парк утопает в сумерках. Это завораживает дух сильнее любых слов. Подъёмы осуществляются только при благоприятных погодных условиях. Дегустация сыров, мармелада и напитков. Это не просто перекус, а полноценная гастрономическая концепция, построенная на игре контрастов и региональной идентичности. Атмосфера, от которой просыпается вдохновение. Важное предупреждение: тюльпановое поле пока только набирается сил и ещё не цветёт полностью. Из-за аномально холодной зимы не готово для срезки тюльпанов. Если собранных тюльпанов для вас будет недостаточно, то мы предложим вам наши луковицы в подарок. Яркие ковры цветов на данный момент только в парке.

Входные билеты: 1500 руб. на одного взрослого (включает до трёх детей до 14 лет). 700 руб. за ребёнка 14–18 лет. Дети до 14 лет — бесплатно. Только в сопровождении взрослых. При себе обязательно иметь документ, подтверждающий возраст. Билеты продаются у нас в кассе и на сайте kalinkovo.com. Предупреждаем, что наша парковка рассчитана на 150 машин. Если желаете избежать неудобств с поиском парковочного места, вы можете воспользоваться автобусом-шаттлом, который отправляется из Калининграда от парковки на Центральной площади (ориентир — бывший Дом Советов) в питомник декоративных растений «Калинково» и обратно. Стоимость билета в одну сторону — 200 руб. Билеты на трансфер можно приобрести на нашем сайте: kalinkovo.com. ️Автобусы будут ходить в питомник и обратно с 10 мая.