«Калинково» открывает двери в цветочную сказку

Дорогие друзья, настал тот самый момент, которого мы все так ждали!

Пришло время прогулок и красивых кадров! Приглашаем вас в наш цветочный парк «Цветные сны».

Наши двери открыты с 7 мая, ежедневно с 10:00 до 18:00.

Торжественное открытие цветочного парка «Цветные сны» — 10 мая в 12:00.

Кому стоит подождать? Тем, кто едет строго за срезкой тюльпанов на поле. Они будут позже!

Что вас ждёт прямо сейчас:

  1. Умиротворяющие прогулки среди первых весенних цветов (тюльпаны, нарциссы, гиацинты, мускари и другие) по территории парка площадью 3 га.
  2. Сказочные фотозоны для волшебных снимков.
  3. Стритфуд, чтобы подкрепиться.
  4. Выступление Калининградского симфонического оркестра под руководством дирижёра Михаила Киргхоффа и анимация для детей и взрослых (с 10 мая).
  5. Полёт на воздушном шаре.
Магия заката и рассвета. Мы совершаем подъёмы в самые чувственные часы. Встретьте новый день на высоте птичьего полёта или проводите солнце, наблюдая, как парк утопает в сумерках. Это завораживает дух сильнее любых слов. Подъёмы осуществляются только при благоприятных погодных условиях.

  1. Дегустация сыров, мармелада и напитков. Это не просто перекус, а полноценная гастрономическая концепция, построенная на игре контрастов и региональной идентичности.
  2. Атмосфера, от которой просыпается вдохновение.

Важное предупреждение: тюльпановое поле пока только набирается сил и ещё не цветёт полностью. Из-за аномально холодной зимы не готово для срезки тюльпанов. Если собранных тюльпанов для вас будет недостаточно, то мы предложим вам наши луковицы в подарок. Яркие ковры цветов на данный момент только в парке.

 Входные билеты:

  1. 1500 руб. на одного взрослого (включает до трёх детей до 14 лет).
  2. 700 руб. за ребёнка 14–18 лет.

Дети до 14 лет — бесплатно. Только в сопровождении взрослых.

При себе обязательно иметь документ, подтверждающий возраст.

Билеты продаются у нас в кассе и на сайте kalinkovo.com.

Предупреждаем, что наша парковка рассчитана на 150 машин. Если желаете избежать неудобств с поиском парковочного места, вы можете воспользоваться автобусом-шаттлом, который отправляется из Калининграда от парковки на Центральной площади (ориентир — бывший Дом Советов) в питомник декоративных растений «Калинково» и обратно. Стоимость билета в одну сторону — 200 руб.

Билеты на трансфер можно приобрести на нашем сайте: kalinkovo.com.

️Автобусы будут ходить в питомник и обратно с 10 мая.

Дорогие гости! Желаем вам провести этот сезон в парке с радостью. Пусть свежий воздух, ароматы цветов, приятная музыка и вкусная еда подарят вам весеннее вдохновение.

Мы очень ждём вас и верим, что эти дни станут сказочным приключением для вашего сердца.

Питомник декоративных растений «Калинково»

Адрес: Гвардейский район, посёлок Калинково, 25а

Тел.: 8 4012 310-740.

vk.com/kalinkovo

kalinkovo.com

Реклама. ООО «Оазис Плюс», ОГРН 1133926014375
