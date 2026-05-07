В мае на 3 дня изменят расписание поездов межу Калининградом и Неманом

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

13, 19 и 26 мая из-за ремонта на железной дороге изменится расписание пригородных поездов между Калининградом и Неманом. Об этом сообщает отдел корпоративных коммуникаций КЖД.

В эти дни рельсобусы, которые обычно отправляются со станции Неман-Новый в 5:58, будут ходить только от Советска. Оттуда они выдвинутся в 6:31, далее — по действующему расписанию.

Вечерний пригородный поезд из Калининграда также сократит маршрут. С Южного вокзала состав выйдет в 18:21 и будет следовать только до Советска.

Актуальное расписание можно уточнить на сайте АО «КППК» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».