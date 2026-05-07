В Калининградской области за год объёмы строительства выросли на 41%

В Калининградской области за март 2026 года объём строительных работ составил 10,6 млрд рублей. В сопоставимых ценах это на 41% больше, чем за такой же период прошлого года, сообщает Калининградстат в докладе о социально-экономическом положении региона в I квартале.

В целом за первые три месяца работ выполнено на 15,7 млрд рублей. Это меньше, чем год назад, на 24,9%.

На конец марта подрядчики, имеющие больше 15 работников (исключение — субъекты малого предпринимательства), заключили контракты на 19,8 млрд рублей. Обеспеченность заказами составила 4 месяца.

Всего в первом квартале введено 798 жилых домов, или 1,7 тыс. квартир общей площадью 155,4 тыс. квадратных метров. Это на 41,6% меньше, чем год назад.

Индивидуальными застройщиками введено 753 жилых дома общей площадью 95,3 тыс. квадратных метров, в том числе в СНТ. Объём ИЖС составил 61,3% от всего жилья, введённого в первом квартале.