В Калининградской области выросло производство мяса и яиц, а рыбная отрасль нарастила обороты

В Калининградской области в сельском хозяйстве и рыбной отрасли по итогам трёх месяцев 2026 года отмечается увеличение объёмов производства по ключевым позициям. Об этом сообщает Калининградстат в докладе о социально-экономическом положении региона в I квартале.

На конец марта в хозяйствах всех категорий поголовье крупного рогатого скота составило 149,8 тыс. голов, что на 2,4% больше по сравнению с аналогичной датой 2025 года. При этом численность коров сократилась на 0,8% — до 71,7 тыс.

Поголовье свиней выросло на 3,5% и достигло 374,8 тысячи, птицы — на 4,7%, до 3 452,5 тысячи. Одновременно отмечено снижение численности овец и коз на 7,2% — до 63,6 тыс. голов.

В январе–марте 2026 года объём производства скота и птицы на убой составил 37,1 тыс. тонн в живом весе, увеличившись на 9,8% по сравнению с январём–мартом 2025 года. Производство яиц выросло на 15,5% — до 79,9 млн штук. В то же время выпуск молока показал незначительное снижение на 0,2% и составил 58,9 тыс. тонн.

Существенный рост зафиксирован и в рыбной отрасли. Оборот организаций с основным видом деятельности «Рыболовство и рыбоводство» в I квартале 2026 года достиг 6,5 млрд рублей, что в действующих ценах на 15,2% превышает показатель аналогичного периода 2025 года.