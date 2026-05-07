Калининградская промышленность показала в первом квартале рост почти на 20%

В Калининградской области по итогам марта индекс промышленного производства превысил уровень аналогичного месяца прошлого года на 10,1%, а относительно февраля прибавил 1,6%. Как сообщает Калининградстат в докладе о социально-экономическом положении региона в I квартале, за три месяца 2026 года выпуск продукции вырос на 19,2% по сравнению с прошлым годом.

Основной вклад в расширение промышленного производства обеспечивает добывающий сектор. Здесь фиксируется кратное увеличение объёмов. В марте показатель оказался выше прошлогоднего уровня в 2,2 раза, а по итогам квартала — в 2,5 раза.

В обрабатывающих производствах также сохраняется положительный тренд, хотя темпы более умеренные. В марте выпуск увеличился на 8,9% в годовом выражении и на 2,3% — к предыдущему месяцу, а по итогам квартала — на 17,4%. При этом внутри сектора наблюдается выраженная дифференциация: рост концентрируется в отдельных направлениях, которые и становятся драйверами расширения производства.

К числу наиболее быстрорастущих сегментов относятся отрасли с высокой добавленной стоимостью.

По итогам первого квартала производство компьютеров, электронных и оптических изделий увеличилось в три раза по сравнению с прошлым годом,

фармацевтическая отрасль — почти в три раза,

деревообработка — в 2,4 раза.

Производство пищевых продуктов демонстрирует более сдержанную динамику, увеличившись на 11,9% по итогам квартала.

Одновременно часть отраслей остаётся в зоне спада, что сдерживает общий промышленный рост. Наиболее заметное снижение фиксируется в производстве одежды, где объёмы сократились более чем в пять раз. Существенное падение наблюдается также в машиностроении вне отдельных сегментов (-69,3%), производстве электрического оборудования (-38,6%) и химической продукции (-26,5%).

В инфраструктурных секторах динамика менее однородна. Энергетика в марте показала снижение как в годовом (-5,5%), так и в месячном выражении (-12,1%), однако по итогам квартала сохраняет рост на уровне 7,7%. Сфера водоснабжения и обращения с отходами близка к стагнации в годовом выражении за март, но демонстрирует умеренное увеличение объёмов в квартальной динамике — 6,5%.