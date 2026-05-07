До +14 и местами дожди: погода в Калининграде и области на 7 мая

В четверг, 7 мая, в регионе будет по-весеннему тепло, но местами дождливо. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Утром температура поднимется с +5...+7 градусов на рассвете до +9...+12 к полудню. У побережья и на востоке региона будет прохладнее — не выше +7...+9.

Небо затянут облака, возможны прояснения. На востоке области — в Озёрском, Черняховском, Нестеровском, Гусевском и Краснознаменском районах — пройдут дожди, местами сильные. В остальной части региона осадки маловероятны.

Днём в Калининграде и области ожидается +9...+12, на востоке местами до +13...+14. У моря воздух прогреется до +7...+10 градусов, существенных осадков не прогнозируют, но локально возможны короткие небольшие дожди.

Вечером температура опустится до +7...+10, сохранится преимущественно облачная погода. Небольшие дожди могут пройти местами, особенно на востоке региона.

Ветер ночью и утром будет в основном северо-восточным, днём и вечером сменится на северный или северо-западный. В Калининграде и области его скорость составит 2–8 м/с, у побережья ночью порывы могут достигать 10–12 м/с. Атмосферное давление повысится с 756 до 761 мм рт. ст.