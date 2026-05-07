Стесняется просить о помощи: мать и дочь из Калининграда полгода спасают бездомного мужчину с тяжёлыми заболеваниями

Две калининградки полгода помогают 47-летнему мужчине, оставшемуся без жилья и денег, но с кучей хронических болезней. Историю одинокого бездомного человека «Клопс» рассказала Екатерина, которая опекает его вместе с мамой.Прошлой осенью Михаила заметила мать Екатерины, которая работает на Советском проспекте недалеко от Северного вокзала. Мужчина сидел на ступеньках административного здания. Мимо ходили люди.
- «Сначала мама что-то раздражённо сказала ему — он мешал проходу, да и вид был непрезентабельный. Мужчина молча поднялся и пересел в другое место. Он так посмотрел на маму — без упрёка, покорно, что она прониклась. Одет был в лёгкую куртку, явно не по погоде, замерзал. Мама вынесла ему чай и решила расспросить, что у него произошло», — рассказывает Екатерина.
- Выяснилось, что у Михаила раньше была квартира, но он продал её после женитьбы, вложив деньги в бизнес. Со временем он остался без жилья. Сейчас мужчина бездомный: бывшая жена выписала его из квартиры, а идти ему некуда.
Условия сложные, медпомощи нет
У мужчины есть проблемы со здоровьем — в том числе ревматоидный артрит и другие хронические заболевания. Кроме того, он состоит на учёте в психоневрологическом диспансере. По словам Екатерины, Михаил не может самостоятельно обратиться за помощью, оформить документы и даже регулярно питаться.
Он беспомощный абсолютно. Очень тихий, спокойный, за себя постоять не может.
Такой очень пассивный человек — даже не по природе, а, вероятно, из-за заболевания», — рассказала женщина.
Екатерина с мамой помогли ему устроиться в дом ночного пребывания в микрорайоне Космодемьянского, но условия там сложные, а медицинской помощи нет. Еду выдают раз в день, и её хватает не всем.
«Там такой контингент —— есть более молодые, многие пьющие, асоциальные. Он другой человек, совершенно безобидный. Мы привозим ему еду раз в неделю, а он сидит, хлеб жуёт.
Денег у него нет, никаких доходов. Телефон мы ему купили, оплачиваем связь.
По сути, он глубокий инвалид, но для того, чтобы оформить инвалидность, нужно столько кругов пройти! Он сам это всё сделать не в состоянии».
Помочь с одеждой и лечением
Екатерина говорит, что у их подопечного практически нет одежды подходящего размера. Из-за сильных отёков ног он вынужден носить неподходящую обувь.
«Он огромного роста — под два метра, и сам очень крупный, наверное, размер 60-й у него.
Найти подходящие вещи очень сложно, да у нас с мамой и средств нет.
Размер ноги — 45, но ноги отекают, нужен 46-й размер», — вздыхает женщина.
Калининградки разыскали его жену, чтобы попросить у неё одежду для мужа. Та сказала, что всё выкинула, и слышать о бывшем муже не хочет. У него есть сын, но парень учится, живёт на стипендию и сам снимает комнату: помочь отцу ничем не может.
Екатерина и её мама организовали запись к врачу в поликлинику на улице Невского, свозили к стоматологу, но каждый раз сопровождать его на приём и заниматься оформлением документов женщины не могут.
«У меня сейчас есть личные сложности, приходится много работать почти без выходных, беру дополнительные смены. Мама тоже работает посуточно, и возраст у неё уже такой, что устаёт», — добавляет Екатерина.
Ситуация осложняется бюрократическими вопросами. Для продления пребывания в приюте необходимо подтвердить отсутствие регистрации — в паспорте Михаила нет штампа. Судебное решение о том, что мужчина выписан из квартиры, существует, но нужно его забрать, а отдадут документ на руки только ему. Это решение суда надо отвезти в соцслужбу на Геологической улице. Самостоятельно Михаил не сможет это сделать.
Женщина просит откликнуться тех, кто может помочь одеждой, обувью большого размера, а также содействием в устройстве их подопечного в социальное или медицинское учреждение. Связаться с Екатериной можно по телефону +7 952 117 0432.
Помогут оформить документы
В министерстве соцполитики Калининградской области редакции сообщили, что в октябре 2024 года Михаил впервые попал в поле зрения специалистов Центра социальной адаптации для лиц без определённого места жительства и занятий. Он ушёл из отделения по собственной инициативе, и заставить получить социальную помощь специалисты не могут .
В сентябре 2025 года мужчина вновь оказался в центре. Ему оформили индивидуальную программу предоставления соцуслуг (ИППСУ), но Михаил периодически ночевал, а днём покидал учреждение. Ему ещё раз предложат помощь.
«Михаил может проживать и получать социальные услуги в центре.
Специалисты помогут восстановить и получить необходимые документы, трудоустроиться.
Предусмотрено оказание социально-психологических услуг. В случае оформления инвалидности I или II группы возможно определение мужчины в другое государственное социальное учреждение. Сотрудники помогут пройти комиссию на установление инвалидности. С начала 2026 года четыре постояльца центра, имеющих инвалидность, уже переведены в другие социальные учреждения», — пояснили в министерстве соцполитики.