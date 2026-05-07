Стесняется просить о помощи: мать и дочь из Калининграда полгода спасают бездомного мужчину с тяжёлыми заболеваниями

Условия сложные, медпомощи нет

У мужчины есть проблемы со здоровьем — в том числе ревматоидный артрит и другие хронические заболевания. Кроме того, он состоит на учёте в психоневрологическом диспансере. По словам Екатерины, Михаил не может самостоятельно обратиться за помощью, оформить документы и даже регулярно питаться.

Он беспомощный абсолютно. Очень тихий, спокойный, за себя постоять не может.

Такой очень пассивный человек — даже не по природе, а, вероятно, из-за заболевания», — рассказала женщина.

Екатерина с мамой помогли ему устроиться в дом ночного пребывания в микрорайоне Космодемьянского, но условия там сложные, а медицинской помощи нет. Еду выдают раз в день, и её хватает не всем.

«Там такой контингент —— есть более молодые, многие пьющие, асоциальные. Он другой человек, совершенно безобидный. Мы привозим ему еду раз в неделю, а он сидит, хлеб жуёт.

Денег у него нет, никаких доходов. Телефон мы ему купили, оплачиваем связь.

По сути, он глубокий инвалид, но для того, чтобы оформить инвалидность, нужно столько кругов пройти! Он сам это всё сделать не в состоянии».