Калининградцы сняли «групповой портрет» трёх далёких галактик (фото)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Калининградский астрономический союз запечатлел группу из трёх галактик — M81, M82 и NGC 3077 — в созвездии Большой Медведицы. Об этом специалисты рассказали в своём сообществе «ВКонтакте» в среду, 6 мая.

Группа находится примерно в 12 млн световых лет от Земли. Крупнейшая из трёх — M81: в 1774 году её открыл немецкий астроном Иоганн Боде, позже объект получил его имя. По диаметру галактика сопоставима с Млечным Путём — около 100 тысяч световых лет. В её ядре расположена сверхмассивная чёрная дыра, примерно в 15 раз тяжелее Стрельца А*.

Выше видна M82, также известная как Сигара. Название галактики связано с формой: из-за бокового ракурса диск кажется узким и вытянутым. По размерам она уступает M81, зато внутри активно рождаются новые звёзды.

Третья галактика — NGC 3077 — выглядит как размытое облачко в левом нижнем углу. Астрономы считают, что раньше она была более правильной формы, но крупные соседки своими силами тяготения её «потрепали».

Для одного такого снимка калининградцам пришлось выехать за город. Учёные сделали 120 кадров с выдержкой по три минуты каждый и поставили специальный фильтр, чтобы яркие звёзды рядом не перекрыли детали.