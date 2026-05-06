Светофор в пакете и горячий асфальт в луже: калининградцы заметили на дорогах очередные «чудеса»

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Калининградцы продолжают обращать внимание на спорные дорожные решения. В рубрике «Сам себе гаишник» — очередные три истории от водителей и пешеходов.

На Черняховского водителей путает закрытая стрелка

В Калининграде на перекрёстке улиц Черняховского и Пролетарской установили дополнительную секцию для поворота налево, но она несколько месяцев закрыта пакетом. Это сбивает с толку: некоторые автомобилисты останавливаются на перекрёстке и ждут отдельного сигнала для поворота.

На основном зелёном сигнале нет стрелок: водители могут ехать в любом направлении, если это не запрещено знаками или разметкой. Похожую ситуацию «Клопс» разбирал в тесте по ПДД у кинотеатра «Заря». Тогда большинство калининградских водителей дали неверный ответ. Позднее власти исправили регулятор.

В Гурьевске ремонт центральных дорог растянули до конца 2026 года

В городе продолжается реконструкция центральной магистрали — улицы Ленина, на которой находятся отдел полиции, почта и другие учреждения. Теперь там стало сложно или невозможно припарковаться.

Контракт на ремонт заключили 27 декабря 2024 года с ООО «Велен». Стоимость работ на Ленина и ряде других улиц составляет 541 млн рублей. Дата окончания — 31 декабря 2026 года, при этом в проекте контракта значится срок в 307 рабочих дней.

На Уральской асфальт укладывали в дождь

Калининградцы заметили, что на улице Уральской асфальт укладывали во время дождя. По словам очевидцев, горячую смесь клали прямо в лужу, вода вытекала из-под свежего покрытия. Автомобилисты сомневаются, что такой ремонт окажется долговечным. Улица Уральская и раньше вызывала жалобы у водителей: на ней регулярно появляются ямы.