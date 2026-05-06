В Калининградской области похолодает до выходных, но затем вернётся комфортная погода — синоптики

В ближайшие два дня регион останется во власти холодных воздушных масс, однако к выходным ожидается постепенное потепление. Об этом сообщается в телеграм‑канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

В четверг и пятницу область будет находиться в зоне северных умеренных масс, пришедших в тыловую часть барической ложбины над восточной Европой. Днём температура поднимется лишь до +10…+13 °C в Калининграде и большинстве районов области, у побережья — до +8…+11 °C. На востоке местами прогнозируют до +14 °C. Ночью ожидается +5…+8 °C. Небо будет облачным с прояснениями, местами возможны небольшие дожди, ветер — слабый или умеренный.

К выходным погода начнёт улучшаться: регион окажется на периферии антициклона, поэтому станет больше солнца и тепла. По предварительным данным, в субботу воздух прогреется до +13…+16 °C, а в воскресенье — до более комфортных +15…+17 °C. Ночами при этом будет прохладно: +2…+5 °C, в ночь на воскресенье возможны слабые заморозки на почве. Осадков не ожидается.

В понедельник возможна уже более тёплая и нестабильная погода. Прогнозы допускают влияние циклона над Европой, который может принести в регион до +20 °C, а вместе с ним — дожди и грозы.