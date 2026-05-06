В Калининградской области выросло число суицидальных попыток среди подростков — детский омбудсмен

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининградской области в 2025 году зафиксировали 86 суицидальных попыток у 82 несовершеннолетних. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в регионе Ирина Ткаченко на профильной комиссии Заксобрания.

Данные были собраны аппаратом уполномоченным по правам ребёнка, куда стекается информация со всех профильных ведомств в минувшем, 2025 году.

По словам Ткаченко, годом ранее таких случаев было заметно меньше — 51. «Это одна из наиболее значимых и тревожащих социально-психологических угроз современного общества», — сказала омбудсмен.

Среди детей, о которых поступила информация в 2025 году в Калининградской области, 62 девочки и 20 мальчиков. Наиболее уязвимой группой стали подростки от 15 до 17 лет: на них приходится около 60% случаев. Ещё 38% — дети от 10 до 14 лет, в тревожный список попал и девятилетний ребёнок.

По данным омбудсмена, 59 из них — школьники, девять получали среднее профессиональное образование, двое — высшее. Ещё четверо нигде не учились.

«Подростковый период является критическим этапом развития личности», — отметила уполномоченная.

Ткаченко сообщила, что в регионе начали развивать медиацию. Обратившись к омбудсмену, родители могут бесплатно получить помощь специалистов.

Уполномоченный по правам ребёнка напомнила о работе детского телефона доверия 8-800-2000-122 и короткого номера 124. Линия бесплатная, анонимная и работает круглосуточно. По словам Ткаченко, обращений стало меньше, но сами разговоры — сложнее.

«Подростки звонят теперь не просто поговорить, а действительно с тяжёлыми и наболевшими вопросами», — подчеркнула она.