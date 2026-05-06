Табло врёт, павильон в кустах: что снова не так с общественным транспортом в Калининграде

Калининградцы пожаловались на очередные проблемы с общественным транспортом. В рубрике «Сам себе контролёр» «Клопс» собрал новые истории от пассажиров.
Дважды списали деньги за проезд
2 мая калининградка дважды оплатила проезд за двоих человек в автобусе №24. Сначала она приложила карту к валидатору, а через несколько минут к ней подошла кондуктор и ещё раз продала билеты.
«На мою просьбу вернуть вторую оплату кондуктор, простите за выражение, как с цепи сорвалась: начала орать на весь автобус, что я сама виновата и ничего она возвращать не будет. Но оплата прошла дважды, деньги надо вернуть. Это факт!» — рассказала женщина.
Путаница с расписанием
Ещё одна жалоба связана с репетициями парада. По Советскому проспекту ходили не все автобусы, но на табло отображалось, что транспорт идёт по расписанию.
Кстати, на том же Советском, по словам жителей, нет информации о троллейбусе №2 и автобусе №22. При этом на схемах остаются маршруты, которых уже давно нет.
Павильон лежит в кустах
На трассе Пионерский — Зеленоградск один из павильонов снесли, и уже некоторое время он лежит в кустах. На другой стороне дороги на остановке нет расписания, а она сама, как говорят местные жители, обшита материалом, которым обычно закрывают мусорные контейнеры.