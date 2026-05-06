В Советске продолжает разрушаться единственный стадион (видео)

Советчане жалуются на затянувшуюся реконструкцию стадиона «Красная звезда». Как рассказала «Клопс» местная жительница Антонина Бычкова, работы начались несколько лет назад, но результата нет по сей день — территория остаётся заброшенной и небезопасной.

Раньше площадка была местом притяжения горожан. Сама Антонина живёт напротив, на стадионе занималась она сама и её дети.

«Мы постоянно там были — бегали, прыгали, играли. В десятой школе есть площадка, но она не работает, например, по воскресеньям, и не каждый пойдёт туда. «Красная звезда» вела раньше практически круглосуточную работу: в пять утра там уже бегали даже бабушки и дедушки», — вздыхает собеседница «Клопс».

По словам женщины, с 2020 года на стадионе успели только «разворотить беговые дорожки и демонтировать трибуны». Сейчас спортивная арена выглядит плачевно и напоминает скорее заброшенную стройплощадку. На территории разбросан мусор, не видно ни строителей, ни оборудования, ни ограждений, которые могли бы скрыть разруху. Тротуары вокруг «Красной звезды» поросли травой.

Детский футбольный сектор по соседству, который раньше был местом игр и тренировок, закрыт. Ребята находят лазейки в заборе и бегают с мячом по развалинам.

«Клопс» направил информационный запрос в администрацию Советска с просьбой пояснить, когда возобновятся работы на стадионе «Красная звезда» и почему на территории даже не убирают мусор.